Alimento molto amato, ma allo stesso tempo poco apprezzato a causa del forte sapore. I carciofi si possono cucinare in tantissimi modi, ma spesso vengono preparati alla romana o alla giudia. Certo, per farli così dobbiamo anche esserne in grado. Però, online si possono trovare moltissime ricette accurate che spiegano come farli.

Quando puliamo i carciofi, perché sì bisogna pulirli, non buttiamo via quello che non cuciniamo. Avevamo infatti visto una prelibata ricetta che prevede proprio l’utilizzo degli scarti dei carciofi. E sappiamo anche che questa verdura abbasserebbe i livelli ematici di colesterolo e sarebbe una bomba per l’intestino. Insomma, i carciofi hanno moltissimi pro.

Quando li cuciniamo, però, dobbiamo fare attenzione al modo in cui li puliamo. Perché potrebbe sembrare una cosa facile da fare, ma in realtà non è proprio così. Infatti, è necessario seguire un attento procedimento per pulirli in modo corretto e soprattutto per non buttare parti che invece sono commestibili.

Per farli alla romana, alla giudia o in pentola ecco come pulire perfettamente i carciofi

Ma come si puliscono i carciofi? La prima cosa da fare sicuramente è lavarli. Per lavare frutta e verdura, non basta passarli sotto l’acqua. Lasciamoli sempre circa 30 minuti in un disinfettante per alimenti. In commercio ce ne sono svariati, tutti molto validi. Passati i 30 minuti, i nostri carciofi saranno pronti per essere puliti.

Con le mani togliamo le foglie dure dei carciofi, quelle che stanno più vicine al gambo. Possiamo arrivare anche fino a tre giri. Le foglie da rimuovere, quindi, sono quelle che si presentano dure. Ma ovviamente questo dipende soprattutto dal carciofo, perché ogni carciofo è diverso. Con un coltello, poi, affettiamo il fiore in orizzontale rimuovendo sempre la parte dura.

Ora tagliamo il gambo a metà. Rimuoviamo la buccia dura del gambo finché non rimane un gambo morbido e verde chiaro. Mettiamo il sale sul carciofo e ora sono pronti per essere cotti.

Per cuocerli è importante prendere una pentola abbastanza capiente e versare al suo interno dell’acqua. Il carciofo va cotto al contrario, questo significa con il gambo verso l’esterno e non verso la fiamma. Copriamo la pentola e lasciamoli cuocere. Attenzione a non far fuoriuscire il vapore. Per capire se sono cotti infiliamo la forchetta alla base del gambo. Se la forchetta entra facilmente, allora significa che il nostro carciofo è pronto. E allora per farli alla romana, alla giudia o in altri modi, possiamo pulire così i nostri carciofi.

