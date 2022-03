Torniamo a parlare di verdure magiche. Anche se in realtà un pochino tutte lo sono. Avere una dieta equilibrata e sana è sempre la cosa migliore da fare. E quindi cerchiamo di inserire nei nostri pasti le verdure. Molte di queste, poi, hanno una specie di potere magico sul nostro corpo. Ad esempio ci sono alcune verdure che aiuterebbero l’intestino e il metabolismo, altre le difese immunitarie e altre ancora abbasserebbero i livelli ematici di colesterolo.

Insomma avere una dieta sana ed equilibrata è fondamentale. E questo non significa mangiare cose tristi ogni giorno. Perché come abbiamo visto anche in passato su queste pagine, ci sono tantissime ricette con le verdure che si possono fare in mille modi super golosi. E quindi sì, la verdura bollita con olio e sale potrà sembrare triste a molti, ma se ci mettiamo un pochino di inventiva nulla sarà più triste.

C’è una verdura un po’ amara che molti snobbano ma che è importantissima

Tra tutte le verdure, che possiamo trovare nel nostro orto, ce n’è una in particolare che pochi mangiano. Una verdura che in una zona d’Italia invece è simbolo della cucina locale, se preparata in un certo modo. Parliamo infatti del carciofo, la verdura un pochino amara che ricorda un fiore, ma una vera benedizione per il nostro organismo. I carciofi nella Capitale si cucinano in due modi: o alla romana oppure alla giudia. Il loro periodo è la primavera, quindi se li troviamo al ristorante o al supermercato d’inverno siamo consapevoli del fatto che quella non è la loro stagione.

Nonostante il gusto un po’ amaro questa verdura abbasserebbe i livelli ematici di colesterolo ed è una bomba per l’intestino

I carciofi va sottolineato che, oltre ad essere utili per la salute delle ossa e del cervello grazie alla vitamina K e per quella cardiovascolare grazie al potassio, sono molto utili perché abbasserebbero il livelli ematici di colesterolo. Ma come possiamo cucinare il nostro amaro carciofo. Una ricetta di quelle che lascerà i nostri ospiti a bocca aperta.

Quello che suggeriamo allora è delle code di scampi e cuori di carciofo stufati alla maggiorana. Una super ricetta che possiamo trovare ovunque. Non troppo facile da fare, ma nemmeno troppo complessa. L’importante è seguire attentamente la cottura dei carciofi e cuocere gli scampi al vapore, dopo averli ovviamente privati del budellino. E nonostante il gusto un po’ amaro questa verdura è perfetta per questa ricetta veramente speciale.

