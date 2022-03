Già i broccoli di per sé si cucinano poco, se poi li facciamo sempre in padella è ovvio che nessuno li vuole mangiare. Dobbiamo invece creare delle piccole delizie, delle specialità a cui nessuno può dire di no. Spesso, infatti, cuciniamo le verdure in modi più accattivanti, soprattutto per i bambini.

Un po’ come quando dobbiamo dare la pasticca al cane e la nascondiamo nel cibo. In questo modo attraverso la confusione si arriva alla meta, ovvero il cane mangia la pasticca e i bambini mangiano le verdure.

I broccoli però oltre a farli in padella, come contorno, possiamo farli anche nella pasta. La pasta con i broccoli è una ricetta famosissima romana. Ma nessuno pensa mai a farla in questo delizioso modo.

Tutti, quando cucinano i broccoli, li fanno in padella oppure al forno. Poi ci sono quelle persone che li fanno bolliti, perché così sono più leggeri. Ma c’è anche chi decide di farli, ad esempio, gratinati al forno con il formaggio e la salsiccia. Ricetta veramente speciale. Ma torniamo al nostro primo con i broccoli.

Al forno, in padella, bolliti o gratinati ma mai nessuno pensa a questa variante di pasta con i broccoli

Vediamo allora qual è questo primo piatto a cui mai nessuno pensa. Stiamo parlando dei broccoli cucinati in salsa arrabbiata con prosciutto croccante e ovviamente delle linguine.

Ricetta veramente facile da fare. Quindi non dobbiamo assolutamente avere paura di metterci ai fornelli. Prepareremo una deliziosa pasta con i broccoli, però per niente banale.

La prima cosa che ci serve è un sugo all’arrabbiata, per velocizzare il tutto possiamo comprarne uno già fatto al supermercato. Se invece vogliamo, possiamo prepararlo noi stessi. Tenendo presente che, facendo così, i tempi di preparazione saranno più lunghi.

Ora prendiamo delle fette di prosciutto, mettiamole in una padella e facciamole diventare croccanti. Una volta croccanti, togliamole dalla padella e tagliamole a cubetti. Poi ci serviranno i nostri famosi broccoli. Questi andranno cotti per circa 2 minuti in una pentola con acqua bollente e poi fatti in padella (la stessa dove era il prosciutto) con aglio e olio. Quindi aggiungiamo il sugo e continuiamo la cottura. Nel mentre abbiamo messo su fuoco l’acqua per la pasta. Quando questa sarà pronta, scoliamola qualche minuto prima e versiamo nella pentola con tutti gli ingredienti. Facciamola saltare qualche minuto e poi serviamola nei piatti. E allora altro che al forno, in padella, bolliti o gratinati ma i broccoli dobbiamo cucinarli anche così.

