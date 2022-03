Le seppie fanno parte della cucina mediterranea insieme a totani e polpi. Si tratta di un ingrediente davvero versatile dal momento che può essere cucinato in moltissimi modi diversi. Sarà sufficiente aguzzare l’ingegno e la ricetta che si porterà in tavola riuscirà a stupire anche i palati più sopraffini.

Come per il polpo anche le seppie andranno pulite accuratamente e dovranno essere cucinate cercando di mantenerne la consistenza morbida.

Ovviamente si sta scrivendo di seppie fresche appena portate a casa dalla pescheria, diverso sarà per le seppie congelate.

Prima di essere utilizzate, solitamente, le seppie fresche richiedono una bollitura che le renderà morbide e facilmente cucinabili.

Oltre alla pentola a pressione ecco come cucinare velocemente le seppie per mantenerle morbide e non farle diventare dure

Prima di essere messa a bollire la seppia si pulisce e lava sotto acqua del rubinetto per eliminare eventuali residui.

Prendere una pentola dai bordi alti, quella che si usa per gli spaghetti sarà perfetta, e fare bollire al suo interno acqua salata.

Il procedimento, infatti, sarà esattamente quello che viene richiesto per la pasta. La grandezza della pentola, tuttavia, dipenderà dalle dimensioni della nostra seppia. Infatti in pescheria o al banco del mercato se ne possono trovare di varie dimensioni. Ognuna sarà perfetta per soddisfare esigenze diverse.

Una volta che l’acqua comincerà a bollire procedere immergendo la seppia per qualche secondo e poi tirandola via. Ripetere l’operazione per un paio di volte. Da ultimo infilare tutta la seppia in acqua bollente e lasciare cuocere per una mezz’oretta.

Per allontanare il rischio di servire una seppia ancora cruda si consiglia di procedere come si farebbe con un dolce.

Prendere uno stuzzicadenti o, in mancanza, una forchetta e infilarlo all’interno della seppia. Capiremo immediatamente se è cotta o meno. Quindi, oltre alla pentola a pressione ecco come cucinare velocemente le seppie.

In che modo utilizzarle?

Le seppie, come si scriveva, potranno essere preparate in tanti modi diversi. Dai primi piatti ai secondi di mare le seppie potrebbero rivelarsi vere protagoniste.

Potranno essere utilizzate insieme alle vongole o alle cozze per preparare un condimento pazzesco per gli spaghetti.

Oltre a questo potranno anche essere utilizzate come antipasto insieme ad ortaggi come le patate. Per non parlare della possibilità di preparare le seppie al forno, alla griglia o in padella.