Per fare un fresco dessert al limone o con un altro frutto queste facili ricette si eseguono senza la gelatiera  

Con l’arrivo della primavera si comincia già a pensare a lunghe passeggiate in riva al mare o ad aperitivi in localini all’aperto. Viene voglia anche di alcuni cibi tipici della stagione calda. Pensiamo all’anguria o alla pesca. Certe insalate sono fresche e veloci da preparare e risolvono spesso pranzi o cene estive.

Ci sono alimenti golosi che piacciono a tutti. Tra questi in estate si mangia volentieri il gelato. Quello artigianale o confezionato si trova di solito dalla primavera in poi, anche se in giro molte pasticcerie lo propongono tutto l’anno. Se vogliamo farlo a casa e non abbiamo la gelatiera, potremmo preparare un buon sorbetto con la frutta. Ad esempio, quello al limone è un ottimo dessert se abbiamo mangiato del pesce. Prima di scoprire come farlo, ecco la ricetta di un’alternativa altrettanto buona, il cremoso al limone. Gli ingredienti che ci occorrono sono:

500 ml di panna fresca;

80 g di zucchero;

un limone biologico.

In un pentolino versare la panna e metterla sul fuoco. Fare riscaldare a fiamma bassa, senza portarla ad ebollizione. Aggiungere lo zucchero, mescolare e poi unirvi il succo di limone. Spegnere il fuoco e amalgamare bene il tutto con un frustino. Versare in 4 coppette o bicchieri e poi mettere in frigorifero. Servire dopo 2 o 3 ore, magari grattugiandovi sopra la scorza di un limone.

Un goloso sorbetto

Adesso ecco gli ingredienti per un sorbetto al limone:

6 limoni biologici;

180 ml di acqua;

150 g di zucchero;

un albume.

Sbucciare i limoni facendo attenzione ad evitare la parte bianca e spremerne il succo. Mettere da parte. In un pentolino versare acqua, zucchero e le scorze. Porre sul fuoco mescolando di tanto in tanto fino a far sciogliere lo zucchero. Spegnere il fuoco e filtrare appena il liquido si sarà raffreddato. Ora aggiungere il succo di limone allo sciroppo, un albume montato a neve e mescolare. Versare il tutto in un contenitore e porre nel freezer per 4 ore, girando il sorbetto ogni 30 minuti. Trascorso il tempo, servire il sorbetto nelle coppette, magari con della scorza di limone grattugiata come decorazione.

Per fare un fresco dessert al limone o con un altro frutto queste facili ricette si eseguono senza la gelatiera

Per una variante alle fragole occorrono:

500 g di fragole;

160 ml di acqua;

70 g di zucchero;

20 ml di succo di limone.

Fare sciogliere lo zucchero in un pentolino con l’acqua a fiamma bassa e spegnere. Mentre lo sciroppo si raffredda, pulire, lavare le fragole e frullarle in un mixer col succo di limone. Aggiungere poi lo sciroppo di zucchero, mescolare e versare nelle formine per fare i cubetti di ghiaccio. Dopo 2 ore, frullare a bassa velocità il sorbetto e servire. In alternativa, mettere il composto in un contenitore, mescolare ogni 30 minuti e servire dopo 2 ore.

Per fare un fresco dessert, quindi, basteranno pochi ingredienti.

Approfondimento

Questo dolce con fragole e mascarpone è un’alternativa golosa al tiramisù e si può preparare anche un giorno prima