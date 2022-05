Un cibo prelibato amato da tutti è il cioccolato. La sua storia è millenaria ed è legata al Sud America. In Europa, però, lo ha fatto conoscere Hernàn Cortés al ritorno da un suo viaggio agli inizi del XVI secolo. Gli Aztechi sembra consumassero una specie di brodo ricavato dai semi di cacao. Il liquido probabilmente era arricchito dal peperoncino. Il cacao lavorato dai maestri pasticceri divenne presto una delle bevande preferite dai nobili. Col tempo il cioccolato ha assunto diverse forme e gusti e soddisfa tutti i palati.

Cioccolato al latte, bianco, fondente in varie percentuali e ancora cioccolatini di ogni tipo, anche ripieni, affollano scaffali e sono graditi ai bambini e agli adulti. Cacao in polvere o cioccolato sono anche ingredienti di squisite torte e pasticcini di vario genere. Ottimo anche il gelato al cioccolato. Ci sono tante varianti per fare a casa la cioccolata in tazza, ad esempio, magari gustata con un po’ di panna montata. Se siamo in cerca di una ricetta per preparare un dessert abbiamo questo goloso dolce che prevede l’uso del cioccolato fondente.

Questo dolce al cucchiaio con il cioccolato fondente è goloso e si prepara senza forno o Pan di Spagna

Vediamo cosa occorre per preparare questo dolce per 3 persone:

5 mini plum cake;

180 g cioccolato fondente;

1,25 dl di panna;

20 g di burro;

80 g di marmellata di arance.

Per la copertura:

125 g di cioccolato fondente.

Si può decorare con zucchero a velo.

Ecco come procedere per preparare questo dolce al cucchiaio. In un pentolino fare sciogliere 180 g di cioccolato fondente tagliato a pezzi a bagnomaria insieme alla panna e al burro. Togliere poi dal fuoco e amalgamare bene con un frustino. Se si hanno a disposizione delle coppette, rivestirle con dell’alluminio, altrimenti foderare uno stampo rotondo o rettangolare non molto grande.

Tagliare adesso i mini plum cake a fette e rivestire fondo e bordi interni dello stampo scelto. Poi versare un po’ del cioccolato fuso, coprire con altre fette e dopo con la marmellata di arance. Proseguire a strati e terminare con i plum cake. Coprire con un altro foglio di alluminio, premere un po’ per compattare e lasciare in frigo per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, fondere il cioccolato rimasto, tirare fuori il dolce e capovolgerlo su una gratella, togliendo l’alluminio. Versare il cioccolato, spalmandolo con una spatolina. Non resta che distribuire lo zucchero a velo e servire.

