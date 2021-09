Quando ci troviamo davanti al bancone del supermercato facciamo spesso un errore: quello di scegliere sempre gli stessi alimenti. Soprattutto quando si parla di carne. Pollo, maiale, manzo e tacchino la fanno quasi sempre da padrone. Ma forse è arrivato il momento di allargare le nostre vedute e di scoprire tagli e carni che hanno poco da invidiare ai “classici”. Ad esempio è incredibile pensare che questa carne spesso ignorata sia eccezionale per cervello e tiroide. Oppure che questa parte del pollo che quasi tutti scartano sia forse la più facile da cucinare.

E oggi noi di ProiezionidiBorsa scopriremo un altro alimento che potrebbe portare grandi benefici alla nostra salute: la faraona. Per fare il pieno di ferro e Vitamina B è questa la carne ideale da scegliere. In più è molto magra e senza la pelle è ottima per le diete povere di grassi. Le nostre nonne la cucinavano spesso. Proviamo a capirne il motivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per fare il pieno di ferro e Vitamina B è questa la carne ideale da scegliere

La carne di faraona rientra di diritto nel gruppo delle carni magre. Ha una bassissima percentuale di grassi e il suo apporto calorico è di circa 113 calorie per 100 grammi. Il petto di pollo ne ha 100. La coscia di pollo con la pelle circa 132.

Ma oltre a essere particolarmente indicata nelle diete ipocaloriche, la faraona ha altre incredibili proprietà. Innanzitutto è ricchissima di ferro ed è consigliata per prevenirne la carenza. In secondo luogo contiene un’elevata concentrazione di Vitamine del gruppo B. Nello specifico di Vitamina B3 (o niacina), una sostanza utilissima per la salute del sistema nervoso e di quello digerente.

E ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà nutrizionali della faraona non ci resta che capire come cucinarla.

Come cucinare la faraona

La faraona, grazie al suo gusto unico, si presta a moltissime ricette. Se amiamo i grandi classici possiamo tranquillamente cucinarla al forno o ai ferri. Se invece vogliamo provare qualcosa di più elaborato possiamo disossarla e frollarla, e realizzare degli incredibili arrotolati. Magari accompagnarti da verdure di stagione come gli spinaci e i piselli.

In molte tradizioni regionali, infine, la faraona è l’ingrediente principale del brodo di carne.

Chiudiamo con un consiglio. Chi vuole inserire la carne di faraona in un regime alimentare povero di grassi dovrebbe sempre rimuovere la pelle. È la parte più ricca di grassi e colesterolo.

Approfondimento

Quasi nessuno la considera gustosa e commestibile ma questa parte del vitello è una vera prelibatezza e un toccasana contro diabete e anemia