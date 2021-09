Mai più afidi e parassiti in orto e giardino con un ingrediente naturale presente in cucina 

I parassiti delle piante sono il terrore di ogni giardiniere. Ne esistono tantissime specie. In tal senso, possiamo ricordare svariati tipi di insetti e le loro larve, ma anche acari, vermi, bruchi, cimici, chiocciole, mosche bianche, lumache, cocciniglie… Ma non solo, tra i principali nemici delle nostre piante, rientrano anche tutte quelle malattie provocate da virus, funghi e batteri.

Gli afidi, il nemico numero uno dei nostri giardini

Tornando a parlare di parassiti, tra i più diffusi ci sono gli afidi, chiamati anche pidocchi delle piante. Quest’oggi ci concentreremo proprio su di loro perché, oltre ad essere molto diffusi, gli afidi sono anche piuttosto pericolosi. Non è un caso che siano tra i parassiti maggiormente temuti. Provocano infatti danni a tantissime tipologie di piante, come gli alberi da frutto e le piantine dell’orto, ma anche a quelle specie che vengono coltivate per puro scopo decorativo ed ornamentale.

Gli afidi sono molto piccoli. Talvolta non li riusciamo neanche a vedere ad occhio nudo. Nonostante ciò, sono molto insidiosi perché provocano sia danni di carattere produttivo che a livello estetico.

In commercio si trovano numerosi prodotti chimici per eliminarli. Tuttavia, non è mai consigliato utilizzare pesticidi sulle piante, soprattutto se producono frutta e verdura che poi dovremmo mangiare. Inoltre, tali prodotti sono dannosi per l’ambiente e pericolosi in presenza di bambini ed animali domestici.

Ma ci sono soluzioni green. Come vedremo a breve, esistono infatti semplici soluzioni naturali per dire addio agli afidi.

Come agiscono

Gli afidi sono piccolissimi ma spesso si possono vedere ad occhio nudo. Nel caso siano così piccoli da non riuscire a notarli, è bene farsi insospettire dal continuo andirivieni di formiche attorno ad una determinata pianta.

Gli afidi, infatti, succhiano la linfa della pianta colpita e poi la ricoprono di una sostanza molto dolce chiamata melata. Quest’ultima, a sua volta, provoca tanti danni: anzitutto causa il soffocamento delle foglie, ed inoltre, sporca la pianta e la vegetazione circostante ed attira funghi e insetti, come appunto le formiche.

Mai più afidi e parassiti in orto e giardino con un ingrediente naturale presente in cucina

Vediamo ora come procedere per realizzare un antiparassitario naturale semplice ma davvero efficace. In un litro di acqua aggiungere 2 cucchiai di chiodi di garofano. Mettere sul fornello e attendere fino a quando l’acqua non inizia a bollire.

Spegnere quindi il fuoco e aspettare il completo raffreddamento della soluzione. Filtrare l’acqua e travasarla in un contenitore spray.

Vaporizzare il prodotto sulle piante malate una o due volte alla settimana. Preferibilmente di sera.

Evitare di preparare enormi quantità di prodotto. Meglio realizzare la preparazione poco alla volta in modo da averne a disposizione per un paio di settimane circa.

Ecco quindi che non avremo mai più afidi e parassiti in orto e giardino con un ingrediente naturale presente in cucina.

Ricordiamo infine che, spesso, malattie e segni di sofferenza delle nostre piante sono causati anche da una cattiva cura della pianta stessa. Un caso esemplificativo è quello dell’aloe con foglie secche e gialle.

