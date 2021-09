Finalmente l’estate è finita e lascia spazio a una stagione più fredda ma che si colora di caldo. L’autunno è infatti la stagione dei colori caldi, che richiamano le foglie che cadono, ingiallite dal tempo.

Tutto questo si ripercuote anche sulle nostre scelte beauty. Questo nuovissimo colore unghie spopolerà nell’autunno 2021 e ci regalerà una manicure invidiabile. Se d’estate le nostre unghie sono state le protagoniste con colori che mettessero in risalto l’abbronzatura, quest’autunno si sceglierà qualcosa di più sobrio ma comunque elegante e accattivante.

Dopo un’estate di colori sgargianti e tinte pastello perfette per risaltare l’abbronzatura, l’autunno si veste di colori più tenui. Colori nude e borgogna continuano ad essere molto utilizzati in questa stagione, ma la tendenza di quest’autunno è quella di optare per colori più scuri, al limite col nero. Tra i colori dell’autunno, infatti, c’è il color cioccolato. Un colore profondo e avvolgente, da preferire nella sua sfumatura più scura, tendente al nero. Questo colore ricorda molto un noto best seller nel mondo della nail art, il Rouge Noir, smalto che ha spopolato per tantissimo tempo e conosciutissimo da tutti.

Il colore in questione è un po’ più profondo e caldo rispetto al Rouge Noir, dando così quel giusto tocco di diversità pur mantenendo una lieve vena nostalgica. È un colore perfetto per tutti: si abbina alla perfezione con le carnagioni più scure, ma sta anche molto bene sulle carnagioni chiare per via del contrasto. Il colore può essere declinato in qualunque sfumatura e metodo di applicazione. Si può utilizzare così al naturale oppure opacizzare il colore con uno smalto effetto mat. Si potrebbe dargli anche un po’ più di luce con dei brillantini, ma senza esagerare. I colori brillanti in autunno non sono più una tendenza da provare.

Le forme adatte

Questo colore si adatta benissimo a qualunque forma di unghia. Le unghie rettangolari stanno tornando in tendenza in quest’ultimo periodo, perciò, sono un’ottima scelta per chi vuole stare al passo con i tempi. Ma questo colore si adatta alla perfezione anche a unghie tonde e piccole, magari aggiungendo un dettaglio più chiaro sulle punte per farle apparire otticamente più affusolate. Questo colore, inoltre, sta benissimo anche a chi porta le unghie a punta, ma la manicure perfetta per lo smalto cioccolato sono le unghie lunghissime. Questo colore, infatti, tende a rimpicciolire l’unghia creando un effetto ottico che si adatta molto bene a chi le porta le lunghissime.

