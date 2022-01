Dopo le grandi scorpacciate di cibo di questo periodo sono tante le persone che vogliono dedicarsi alla preparazione di ricette meno cariche di gusto. Fra questi svetta sicuramente il brodo, con il suo sapore timido e delicato, perfetto da gustare da solo o con dei buonissimi tortellini. Ma se volessimo apportare qualche modifica alla classica ricetta del brodo? È possibile farlo senza stravolgerne il gusto?

Per semplice gusto o per esigenze legate ad allergie alimentari qualcuno potrebbe voler sostituire uno o più alimenti usati nel brodo. La buona notizia è che per fare a casa un perfetto brodo di verdure senza sedano e senza dado basta sostituire solo questi ingredienti conosciutissimi. Il risultato sarà un brodo altrettanto saporito e super sfizioso.

Qualche possibile alternativa da utilizzare

Partendo proprio dal sedano, ecco qualche valida alternativa al suo utilizzo. Se per il soffritto basterebbe sostituire il sedano con i gambi del finocchio nel brodo, invece, un’ottima sostituta sembrerebbe essere proprio la zucchina. Il suo sapore delicato non toglie nulla al brodo, anzi ne arricchisce il gusto. E tutto questo vale ovviamente anche per il minestrone.

Al posto del dado, invece, è possibile preparare un mix di erbe con prezzemolo, basilico, salvia, carote, rosmarino, cipolle e zucchine.

Per brodi di carne, è possibile preparare il dado con carne bovina, di pollo, di tacchino e con l’aggiunta di carote, pomodoro e prezzemolo.

E l’alternativa per brodi di pesce sembrerebbe il mix di merluzzo, spigola, carote, cipolla e aglio.

Per ritornare, però, nuovamente al brodo vegetale ecco come sostituire efficacemente anche gli altri ingredienti.

Quando le carote sono terminate è possibile usare al loro posto la rapa e ottenere un gusto abbastanza similare.

Un buon sostituto dell’alloro è la salvia, così come è possibile usare l’erba cipollina in luogo del prezzemolo.

Al posto delle zucchine andrà bene anche il finocchio e un’alternativa originale alle patate è il topinambur.

La zucca, invece, andrà bene per sostituire le verdure a foglia larga.

Insomma, tutte queste sono possibili sostituzioni da personalizzare esclusivamente in base al proprio gusto o alle proprie esigenze alimentati per il brodo. Ma ecco anche quali sono i trucchi che bisognerebbe conoscere per sgrassarlo alla perfezione.

