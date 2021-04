Cucinare gustosi brodi serve a impreziosire risotti e carni in umido e a preparare deliziose salse d’accompagnamento. Fondamentale è però l’operazione di sgrassatura, con cui eliminare tutti i grassi in eccesso ottenuti dalla cottura. Allora bisognerebbe conoscere questi trucchi per sgrassare ogni brodo alla perfezione e prepararlo impeccabilmente per insaporire i propri piatti. Ecco tutti i segreti e le cose da conoscere al riguardo.

Una precisazione preliminare

Bisogna innanzitutto sapere che esistono due principali tecniche per eliminare il grasso in eccesso dai brodi. Una è la sgrassatura a freddo e l’altra è la sgrassatura a caldo. Conoscere entrambe le procedure serve a selezionare quella che fa al caso proprio e a ottenere un prodotto finito sano e gustoso. Bisognerebbe conoscere questi trucchi per sgrassare ogni brodo alla perfezione e prepararlo impeccabilmente per arricchire di gusto i propri piatti. Ecco quindi le due tecniche principali: sgrassare a caldo e freddo.

Sgrassatura a freddo

Per questa prima tecnica occorre preparare il brodo in anticipo rispetto al momento in cui sarà servito. Consigliamo quindi di preparare il brodo preferibilmente il giorno prima e lasciarlo in frigorifero per tutta la notte. L’azione rinfrescante del frigorifero consentirà ai grassi di galleggiare. Occorrerà rimuoverli con un cucchiaio per ottenere un brodo liscio e privo di grassi. Suggeriamo comunque di filtrarlo dopo aver eliminato la carne o il pesce dopo la bollitura.

Sgrassare a caldo

L’altra tecnica richiede l’utilizzo di un colino e di uno strofinaccio da cucina a maglie molto strette. Dopo aver lasciato il brodo lontano dai fornelli e una volta reso tiepido, passare al colino il brodo. Questo consentirà di eliminare qualche piccolo residuo di carne o pesce.

Bisognerà bagnare il canovaccio con acqua molto fredda, strizzarlo e posizionarlo sul colino. Filtrare nuovamente il brodo. A contatto con la fredda temperatura dello strofinaccio la parte grassa del brodo resterà intrappolata nel tessuto. Il risultato è un brodo chiaro, sano e privo di grassi.

Suggeriamo di ripetere l’operazione per ottenere un risultato ancora più pulito. Ora è possibile impiegarlo per migliorare tante preparazioni salate. Per conoscere invece tutti i segreti per preparare impeccabilmente delle torte salate consigliamo la lettura di questo altro articolo.