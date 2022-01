Uno dei must di questo Natale è stato il tipico maglione pesante, “coccoloso” e pieno di stampe che s’ispirano a questo magico periodo.

C’è chi ha sfoggiato sul proprio petto e pancia delle renne, chi dei delicati fiocchi di neve e chi dei giganti omini pan di zenzero.

Chiaramente, poi, un tocco di rosso è stato indispensabile perché fa subito Natale ma spesso questo si è intrecciato al blu, al bianco e al verde.

Insomma, un tripudio di colori e decori che sembra confezionato solo per Vigilia, 25 dicembre e al massimo Santo Stefano. In realtà, il maglione natalizio potrebbe avere una vita ben più lunga di così prima di essere chiuso dentro l’armadio con la fine dell’inverno.

Tutto ciò che serve per indossarlo ancora, almeno fino a febbraio, sarebbe una piccola guida su come creare degli accoppiamenti perfetti e la troveremo proprio in questo articolo.

Come abbinare i comodi maglioni natalizi per creare look versatili e glamour anche a 50 anni

Innanzitutto, partiamo dal fatto che se ancora non avessimo trovato il nostro maglione “Merry Christmas” saremmo ancora in tempo per rimediare.

Per esempio, in un articolo precedente abbiamo visto dove comprarne di belli come quelli di lusso ma economici e poi potremmo approfittare dei saldi.

Una volta che l’abbiamo sottomano sarebbe un peccato pensare di conservarlo fino al Natale prossimo. Infatti, essendo molto caldo ci potrebbe tornare utile proprio ora che il meteo preannuncia freddo gelido. Inoltre, è un maglione estremamente fashion, attualissimo e in grado di impreziosire anche l’outfit più minimal.

Insomma, si tratta di un capo d’abbigliamento che ci può tornare utile in diverse occasioni quotidiane, dal lavoro alle uscite passatempo.

Allora non ci resta che andare a vedere come abbinare i comodi maglioni natalizi per creare look versatili e glamour anche a 50 anni.

Abbinamento pratico

Per essere comode ma allo stesso tempo “stilose” potremmo abbinare questo maglione ad una tipologia di pantalone che sta spopolando quest’anno.

Stiamo parlando del leggings, elastico, fasciante e confortevole come una tuta. L’accoppiata vincente sarebbe: leggings nero con bottoni laterali dorati, maglione con vestibilità over, morbido e non troppo corto, anfibi e cappotto.

Abbinamento chic

L’abbinamento che da un tocco più elegante e rende il nostro look perfetto anche per un aperitivo post-lavoro sarebbe quello con minigonna o bermuda.

Nel primo caso, ecco alcuni modelli più trendy da accaparrarsi immediatamente.

Nel secondo caso, invece, l’ideale sarebbe acquistare un bermuda in pelle liscia impreziosito con un cinturone.

Infine, possiamo completare con stivali, cappotto e mini bag.

Abbinamento sporty-chic

Per smorzare i toni dell’eleganza mantenendo comunque un tocco raffinato potremmo accostare il maglione natalizio ad un paio di pantaloni in pelle.

Quelli più alla moda da puntare e acquistare sono quelli che hanno una vestibilità a campana oppure regolare fino alla caviglia.

Per completare l’outfit potremmo optare per delle sneakers, un bomber e una mini bag a tracolla.

Abbinamento urban

Infine, l’abbinamento più city di tutti gli altri sarebbe quello con un pantalone intramontabile e cioè il jeans.

Scegliamo quello che più ci valorizza, mettiamo su il maglione e poi spaziamo con gli accessori.

