Per far mangiare più verdure a bambini e adulti, ecco 5 metodi infallibili senza olio e burro

Si sa che i bambini sono molto restii a mangiare le verdure. Queste sono, però, essenziali nell’alimentazione di ognuno di noi, soprattutto per i più piccoli. Per questo motivo è importante trovare delle tecniche che non vedono l’utilizzo di grassi aggiuntivi. Bastano 5 metodi senza olio o burro per mangiare molte più verdure.

Mangiare più verdure è sicuramente una preoccupazione di molti. Infatti, integrare il giusto apporto di questi alimenti è essenziale per la nostra salute, ma anche per mantenerci in forma. Le verdure contengono fibre, sali minerali e vitamine essenziali per il nostro benessere.

A molti di noi, però, le verdure semplicemente non piacciono.

Potremmo anche essere molto schizzinosi su quali mangiare, a causa del loro gusto. Non tutti sanno che questi cibi non apprezzati, possono diventare delle vere e proprie delizie grazie a qualche trucco. Non serve friggere oppure aggiungere condimenti grassi per rendere le verdure deliziose. Questi ingredienti naturali ci aiuteranno ad affrontare anche la più terribile delle verdure.

Per far mangiare più verdure a bambini e adulti utilizziamo degli insaporitori

Il primo ingrediente segreto è quello di utilizzare degli insaporitori naturali. Questi possono essere aglio o scalogno, che vengono arrostiti insieme alle verdure. In questo modo doneremo più sapore ai nostri cibi. Questi ingredienti potrebbero avere anche importanti effetti benefici sulla salute, compiendo azioni antinfiammatorie e antivirali.

Un altro metodo è non mangiarle da sole, ma accompagnate con altri cibi che ci piacciono. Potremmo optare per preparare un sugo alle verdure oppure una torta salata. Anche cuocerle in una vaporiera è un’ottima idea per rendere questi alimenti più piacevoli. In questo modo resterà croccante e gustosa, anche con pochi condimenti. Inoltre, anche i nutrienti con questa tipologia di cottura potrebbero rimanere intatte.

Nascondiamo le verdure per affrontarle meglio

Una tecnica particolarmente efficace per far mangiare più verdure a bambini e adulti è quella di nascondere le verdure. Per esempio, se nel minestrone non ci piace mangiare i cibi a pezzi, allora frulliamolo abbastanza da renderli invisibili. Se non ci piacciono delle verdure in particolare, allora mescoliamole ad altre che invece mangiamo volentieri. Oppure possiamo fare delle polpette, insaporendo con cipolla e spezie. Ci sono anche dei dolci deliziosi che vedono come protagoniste proprio le verdure.

Possiamo anche provare a comprare verdure che non conosciamo. Infatti, in questo modo testeremo dei gusti a noi sconosciuti, che potrebbero entrare nella nostra dieta e forse farci anche perdere qualche chilo. Variare le verdure aiuterebbe a integrare nuovi nutrienti e ci aiuterebbe a non stufarci di mangiare sempre gli stessi cibi.

Usiamole come snack con delle creme deliziose

Infine, utilizziamo delle verdure per preparare degli snack sani. Evitiamo le merendine oppure le patatine. Rendiamo le nostre verdure delle vere delizie da mangiare durante i momenti di fame. Pomodorini e carote sono quelli più adatti, per un pasto veloce. Possiamo anche mescolare le nostre verdure a patè di ceci, avocado oppure yogurt greco. In questo modo non solo miglioreremo la nostra dieta, ma includeremo anche più verdure nella nostra alimentazione.