Dimagrire facilmente con la dieta dei funghi: grandi risultati in appena 2 settimane

Tra le diete proposte per perdere peso c’è la “dieta dei funghi”. Si potrebbero perdere fino a 3 Kg in appena 2 settimane. Vediamo, quindi, che cosa si mangia in questo particolare piano alimentare e tutti i dettagli dell’argomento.

Dimagrire è uno degli obiettivi maggiormente voluto e menzionato dalle persone. Alcune ne hanno la necessità per motivi di salute, altri vogliono semplicemente apparire un po’ meglio allo specchio e agli occhi degli altri.

Una delle diete di cui si parla tanto è la “dieta dei funghi”. La scienza si è concentrata da tempo sulle proprietà di alcuni alimenti e sembra aver individuato incredibili benefici in questo regime alimentare. Ma come si fa a dimagrire facilmente con la dieta dei funghi?

Questi prodotti della natura sono di stagione in primavera e autunno, ma anche in inverno ci sono alcune varietà da poter gustare. Dunque, cerchiamo di capire meglio i benefici e le controindicazioni di questo tipo di dieta, un esempio di menu e quali risultati si possono ottenere in poco tempo.

Dimagrire facilmente con la dieta dei funghi: ecco cosa mangiare

Innanzitutto, ricordiamo che i funghi vanno scelti con cura e poi puliti con un panno umido ma non con l’acqua. Detto questo, ecco un esempio di menu da seguire con diverse scelte.

Per la colazione la scelta è tra:

latte, cereali e frutta;

caffè o tè con succo di frutta e 4 gallette integrali;

pane con olio d’oliva e pomodoro.

A merenda una opzione tra le seguenti:

yogurt e cereali;

caffè con frutta;

caffè con latte scremato e succo di frutta;

pane integrale con prosciutto cotto e 40 g di formaggio fresco spalmabile.

Per il pranzo ecco che cosa prevede la dieta:

125 g di funghi con petto di pollo oppure pesce con verdure di stagione condite con olio extravergine di oliva;

La cena è indicata in questo modo:

un primo piatto di pasta con funghi oppure una zuppa o una minestra con funghi come contorno, oppure vanno bene ancora carne bianca o pesce con funghi e verdure.

Come si può vedere, i protagonisti sono i funghi a pranzo e a cena. Tuttavia, c’è la possibilità di scegliere e di variare un po’ durante i diversi giorni della settimana. Le promesse sono quelle di perdere fino a 3 kg in 2 settimane.

Tuttavia, è d’obbligo una precisazione: mai fare tutto da soli quando si tratta di modificare la propria alimentazione. Si deve sempre chiedere prima consiglio ad un medico o ad un nutrizionista per le giuste quantità e le dovute correzioni.

I benefici e le controindicazioni

Secondo studi recenti è una buona scelta inserire i funghi nella dieta. Sono formati per il 90% di acqua, saziano, hanno poche calorie ma hanno una buona quantità di carboidrati e di proteine. Sono presenti vitamine fondamentali per l’organismo, in particolare quelle del gruppo B, ricchi di ferro e calcio.

In base alle loro proprietà, i funghi possono abbassare il colesterolo cattivo, rafforzare il sistema immunitario, tenere al sicuro dai malanni di stagione.

Attenzione, però, ad alcuni aspetti. Gli esperti indicano di consumare quantità molto ridotte durante la gravidanza, per bambini ed anziani. Inoltre, devono essere sicuri perché ci sono quelli non commestibili che possono essere fatali.