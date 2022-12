Da provare subito questi 2 esercizi per la sciatalgia per stare subito meglio e alleviare il dolore

I dolori alla sciatica ci fanno vedere le stelle? C’è sempre quel fastidio latente a livello del gluteo che ci rovina le giornate? Scopriamo 2 esercizi molto utili per iniziare ad alleviare questi fastidi.

Con il passare degli anni, i dolori aumentano inevitabilmente. A causa dell’età che avanza, delle abitudini che abbiamo o delle pose che assumiamo, può capitare di incorrere nei classici “acciacchi”.

Uno dei più tipici è quello che riguarda il nervo sciatico. La zona colpita dal dolore è solitamente quella che, dalla parte bassa della schiena, si irradia verso il gluteo e poi attraverso la gamba.

Questo dolore può diventare davvero insopportabile, e rovinare la quotidianità di chi lo vive. Senso di intorpidimento, formicolio e poi dolore battente, sono solo alcuni dei sintomi più tipici dalla cosiddetta sciatica.

Per prevenire la sciatica, è importante condurre uno stile di vita attivo. Molte delle persone che soffrono di sciatica, infatti, conducono una vita sedentaria, statica, e svolgono lavori che le costringono a stare seduti per molte ore al giorno. Quando il dolore arriva, però, ci sono diverse possibilità da intraprendere.

Se il dolore è in fase acuta, il nostro medico curante potrebbe consigliarci l’assunzione di antidolorifici o antinfiammatori. In questi casi è assolutamente consigliabile il riposo.

Nel caso in cui, invece, il dolore fosse in fase subacuta, sarebbe meglio eseguire della ginnastica posturale, ottima per lenire questi fastidi. Di seguito scopriremo alcuni tra gli esercizi più adatti per chi soffre a causa della sciatica.

Da provare subito questi 2 esercizi per contrastare il dolore al nervo sciatico grazie all’allungamento del muscolo

Chi soffre di sciatica dovrebbe essere al corrente di alcuni particolari. Prima di tutto è importante sapere che, alle persone interessate da questa problematica, spetterebbe invalidità, accompagnamento e, persino, pensione anticipata.

Per risolvere o migliorare il dolore al nervo sciatico, alcuni esercizi potrebbero essere davvero d’aiuto. Specifichiamo, però, che gli esercizi fai da te sono sconsigliati quando il dolore è in fase acuta. In questo caso sarà meglio affidarsi a delle sedute di fisioterapia.

2 esercizi mirati per il dolore in fase subacuta (dolore non eccessivo)

In questo caso, un esercizio utile potrebbe essere il seguente. Dovremo stenderci a terra, a pancia in su, e flettere verso il petto la gamba interessata dal dolore. A questo punto, dovremo mantenere questa posizione, tenendo le mani dietro al ginocchio per tenere la gamba piegata come spiegato in precedenza. L’altra gamba dovrà rimanere appoggiata sul pavimento e ben dritta.

Il secondo esercizio parte sempre e comunque dalla posizione supina. In questo caso, si sceglie la gamba che necessita di un allungamento, quindi la pieghiamo e portiamo il piede al livello del ginocchio dell’altra gamba. Si ruoterà leggermente l’anca.

Dovremo mantenere questa posizione per circa 20 secondi, e poi ripetere l’esercizio con l’altra gamba. Alla fine dovremo replicare il movimento per 5 ripetizioni per ogni gamba. Sono da provare subito questi 2 esercizi, da fare a casa con attenzione e delicatezza, per evitare di creare ulteriori problemi.

In generale, se possibile, sarebbe sempre meglio affidarsi alle mani di un fisioterapista professionista. Ricordiamo, inoltre, che per prevenire problemi di questo genere è importante camminare, anche in inverno, grazie a qualche consiglio utile per non avvertire il freddo.