Il basilico è una delle immancabili piante del balcone degli italiani.

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo provato ad avere una piantina di basilico a casa, con risultati più o meno soddisfacenti. Il vantaggio di avere questa pianta, oltre al profumo buonissimo che emana, è che potremo usarla per insaporire i nostri piatti.

Primi e secondi piatti acquistano subito una marcia in più, semplicemente aggiungendo 1 o 2 foglioline di basilico.

Ciò che, però, lamentano in tanti, è che il basilico tenderebbe a seccarsi molto velocemente. Questo può capitare perché non si conosce questo segreto per rigenerare il terreno o per errori legati all’esposizione al sole o alle innaffiature.

Una volta appassito, poi, sono pochissime le persone che riescono a rigenerarlo e a farlo durare più di una sola stagione.

Fortunatamente, le nostre nonne ci hanno tramandato un semplice trucchetto, grazie a cui potremo salvare la nostra pianta aromatica preferita. Ecco di cosa si tratta.

Per far crescere un basilico profumatissimo e carico di foglie verdi brillanti servirebbe solo questo prezioso segreto delle nonne

La prima distinzione che bisogna fare è quella tra il basilico interrato nell’orto e quello in vaso. Se lo trapiantiamo nel nostro orto, dovremmo fare attenzione a non metterlo vicino a questa pianta.

Un discorso a parte, invece, è per il basilico in vaso.

La prima cosa che bisogna ammettere è che il basilico non sia proprio la pianta più facile da curare. Sembra una pianta piccola e innocua, ma ha le sue esigenze.

Innanzitutto, bisognerà fare attenzione alla luce e alle innaffiature. La pianta del basilico, infatti, ama molto la luce solare e quindi dovrà stare in un luogo abbastanza soleggiato.

Facciamo attenzione, però, a evitare la luce diretta, soprattutto nelle ore pomeridiane, altrimenti rischieremo di far bruciare le foglie del nostro basilico.

Attenzione a questo piccolo segreto

Anche le innaffiature, però, sono molto importanti. Il basilico necessita di una quantità d’acqua importante e regolare, ma teme i ristagni idrici.

Spesso, però, può capitare di dimenticarsi di innaffiarlo, per mille motivi diversi.

Per risolvere il problema a monte, ecco cosa consigliano i più esperti. Per far crescere un basilico profumatissimo e ricco di foglie, basterà sistemare, sotto al vaso principale, un piattino o un sottovaso.

Dovremo versare qui un po’ d’acqua, senza riempirlo esageratamente, però. In questo modo, il nostro basilico potrà accedere all’acqua quando ne avrà bisogno e noi non rischieremo più di farlo seccare.

Ricordiamo di proteggerlo

Ricordiamoci di proteggerlo da vento e freddo: quando le temperature si abbassano, dovremo coprire la terra del basilico con del tessuto non tessuto.

In questo modo eviteremo che il basilico subisca uno shock termico e geli.

Infine, ricordiamo che, per conservare il basilico per giorni e ritrovarlo fresco come appena comprato, esiste anche questo trucchetto utilissimo.