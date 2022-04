Più le vacanze si avvicinano, più la voglia di scappare in luoghi nuovi aumenta. Dopo quasi un anno di lavoro, avremmo tutti bisogno di una pausa di relax, per rilassarci e trascorrere un po’ di tempo a far niente.

Con la propria famiglia o anche da soli, ogni tanto è bello prendersi dei momenti unicamente per se stessi e staccare un po’ dalla solita routine. Potremmo approfittare proprio dei prossimi giorni di vacanze per fare una gita fuori porta davvero da ricordare.

Il luogo che consigliamo di visitare ha un nome tanto particolare quanto è bello il suo territorio. Si tratta di Laigueglia, un borgo davvero magico situato in Liguria.

Questo posto è l’ideale per chi volesse trascorrere una serata romantica, grazie alla magica atmosfera che crea l’affaccio diretto sul mare. Anche in famiglia potremo visitare questo borgo, abbinando il nostro relax al divertimento dei nostri figli, grazie ad alcuni giochi per bambini situati proprio vicino al molo. Approfondiamo meglio le caratteristiche di questo luogo spettacolare.

Troveremo mare e montagna in questo favoloso borgo antico, ideale per una gita fuori porta in giornata romantica o con i bambini

La Liguria è un vero e proprio concentrato di borghi marinari favolosi, in cui il tempo sembra essersi fermato.

Moltissimi di questi vantano spiagge premiate con la Bandiera Blu e sono caratterizzati da bellissime casette colorate.

Anche a Laigueglia troveremo tutto questo. La piazzetta che si affaccia direttamente sul mare e i caratteristici carrugi (così sono tipicamente chiamate le viuzze liguri) rendono questo luogo una vera bomboniera.

Osservare da vicino la vita dei pescatori

Qui vivremo un’atmosfera calma e rilassata e potremo goderci un mare meraviglioso, arricchito da tante barchette colorate. In questi luoghi, infatti, potremo ancora trovare tracce dei lavori più antichi, come quello dei pescatori.

Le sorprese non sono finite e infatti troveremo mare e montagna in questo favoloso borgo marinaro, scoprendo anche la piccola Colla Micheri.

Non perdiamoci questo camminata con vista mozzafiato

Camminando in salita per un tratto di strada, si arriverà a un borgo minuscolo, ma anche questo davvero bellissimo: si chiama Colla Micheri. Qui potremo aspettare il tramonto e goderci un panorama sul mare davvero mozzafiato.

La particolarità di questo paesino è che, dalla riva, non si può vederlo. Fu progettato in questo modo, apposta per non essere visibile ai Saraceni, durante le loro antiche invasioni.

A Colla Micheri potremo ammirare anche la Chiesa di San Sebastiano, affacciata su una piazzetta molto caratteristica, fatta di pietra liscia, bianca e grigia.

Lettura consigliata

Consigliatissimo per un weekend fuori porta stupendo ma a basso budget, questo luogo è tra i più belli d’Italia