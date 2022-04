La primavera è sinonimo di fiori. È proprio in questo periodo dell’anno che la natura si risveglia. Chi ha un orto o un giardino si può letteralmente sbizzarrire. Ma anche chi vive in condominio e ha a disposizione solo il balcone si può dilettare con vasi, semi e terriccio. In questi mesi, addirittura anche ai meno esperti in fatto di giardinaggio e botanica viene voglia di lavorare con la terra. D’altra parte, piante e fiori colorati mettono allegria solo a guardarli. Le varietà tra cui poter scegliere sono quasi infinite. Per avere soddisfazioni e buoni risultati, basta quindi saper scegliere le tipologie di piante meno esigenti.

Di certo, le piante grasse richiedono poche cure. Molti pensano che cactus e simili siano piante da interno. In realtà, ci sono alcune tipologie di piante grasse che amano stare all’aria aperta. Vivono e crescono molto bene alla luce del sole. Alcune, addirittura, fanno anche fiori stupendi. Nelle prossime righe ne andremo a conoscere una in particolare. Ovviamente, forniremo anche consigli utili e preziosi per la corretta cura.

Giardini e balconi traboccanti di coloratissimi fiori a cascata con questa pianta che ama il sole e richiede pochissime cure

La pianta grassa dai fiori di una bellezza stupefacente è la drosanthemum hispidum. Succulenta originaria del Sud Africa, è una specie sempreverde dal portamento cespuglioso e ricadente. Le sue piccole foglie sono carnose e arrotondate. A volte presentano una leggera peluria. I fiori, di media grandezza, sono caratterizzati da numerosissimi petali che formano una sorta di raggiera.

In quanto a forma e struttura somigliano parecchio alle margherite. Tuttavia, anziché bianchi, i fiori della drosanthemum hispidum sono fucsia o viola. In commercio è comunque possibile trovare anche varietà rosa, rosse o bianche. Come già accennato, questa succulenta è una pianta piuttosto rustica e poco esigente. Riesce infatti a sopportare bene anche le temperature al di sotto dello zero.

Consigli utili per la moltiplicazione

La drosanthemum hispidum si riproduce per talea. Per una buona riuscita, la talea va piantata in primavera, proprio durante il mese di aprile, con una temperatura non superiore ai 20 gradi centigradi. Per il substrato, utilizzare del terriccio universale misto a sabbia perché la drosanthemum mal sopporta l’umidità e i ristagni d’acqua.

Suggerimenti per la coltivazione

La drosanthemum hispidum richiede un luogo caldo e soleggiato. Va quindi posizionata in una zona del giardino o su un terrazzo con esposizione a Sud. Non bisogna poi esagerare con le irrigazioni. Anche in estate, basterà una leggera annaffiatura un paio di volte alla settimana. Questa pianta ha davvero poche esigenze. Anche la potatura, infatti, è necessaria soltanto dopo circa tre anni di età. Nel frattempo, sarà sufficiente eliminare le foglie e i fiori secchi. Ecco dunque svelato qual è la pianta che ci regalerà giardini e balconi traboccanti di coloratissimi fiori per tutta l’estate.

