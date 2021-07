Quando si coltiva un orto, bisogna fare molta attenzione al tema della consociazione. È stato osservato, infatti, che la vicinanza di una pianta ad un’altra può influenzare negativamente o positivamente il suo sviluppo, la crescita e persino il sapore.

Esistono delle piante che proprio non vanno d’accordo. Se abbiamo notato che qualcosa nel nostro orto non va, o tarda a crescere, la colpa potrebbe essere proprio di una consociazione sbagliata.

In questo articolo parleremo di 3 piante molto amate e delle consociazioni che bisogna assolutamente evitare per non perdere il raccolto.

Chi abbina queste piante nell’orto si sbaglia di grosso per questo motivo importantissimo

Su ProiezionidiBorsa abbiamo più volte trattato il tema della consociazione, visto che è fondamentale conoscerlo per ottenere un ottimo raccolto. Il problema è che non tutti ne sono consapevoli. Infatti “In tanti continuano a mettere questa pianta nell’orto senza sapere minimamente a cosa stanno andando incontro”.

I 3 abbinamenti che assolutamente devono essere evitati sono i seguenti.

I pomodori odiano queste piante

La pianta del pomodoro è una delle più diffuse nei nostri giardini. I pomodori fanno molto bene alla salute e sono l’ingrediente base di tantissime ricette.

Quando li coltiviamo nell’orto, però, dobbiamo fare attenzione a non piantarli mai vicino a finocchi e patate. Altrimenti rischieremmo di perdere tutto il raccolto.

Ecco perché chi abbina queste piante nell’orto si sbaglia di grosso per questo motivo importantissimo. Il pomodoro sta molto bene, invece, vicino ai cavoli in generale, carote e prezzemolo.

Queste piante sono nemiche dell’aglio

Passiamo ad un altro alimento fondamentale della nostra cucina: l’aglio. È impossibile cucinare senza aglio, visto che lo utilizziamo praticamente tutti i giorni per insaporire e profumare tantissime ricette.

Per farlo crescere al meglio nel nostro orto, però, dobbiamo posizionarlo a distanza da broccoli, cavolfiori e cavoli. Sta bene vicino a lattuga, cetrioli e carote.

La nota profumata: il basilico

Il basilico è la pianta aromatica più amata in assoluto. Basta una foglia di basilico per rendere fresca e profumata qualsiasi ricetta. Per questo motivo, sono davvero tante le persone che decidono di coltivare sul proprio balcone o nell’orto una pianta di basilico.

Per farlo, però, dobbiamo stare attenti a tenerlo lontano dalla ruta, di cui detesta la vicinanza. Andrà benissimo, invece, se posizionato vicino ai pomodori, anzi ne migliorerà addirittura il sapore.

Oltretutto è una pianta antizanzare, quindi ci tornerà utile anche da questo punto di vista.