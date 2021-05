Il basilico è una delle piante aromatiche più apprezzate in assoluto.

Basta una foglia di questa pianta per donare ai nostri piatti un profumo e un tocco magico davvero inconfondibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il basilico è amato al punto tale che molte persone decidono di coltivarlo a casa propria, sul balcone o in giardino.

Il problema è che, spesso, quando decidiamo di raccogliere alcune foglie di basilico dalla nostra pianta, queste si anneriscono facilmente e diventano molli. Ecco perché tante persone decidono di raccoglierlo solo poco prima di utilizzarlo.

Proprio per risolvere questo problema, abbiamo deciso di suggerire, in questo articolo, un metodo pratico e veloce per conservare al meglio il basilico. Con questa tecnica ritroveremo il nostro basilico fresco come appena raccolto anche a distanza di 3-5 giorni. Scopriamo insieme il segreto infallibile per conservare il basilico fresco, profumato e saporito per parecchi giorni e ritrovarlo come quando l’abbiamo comprato.

Un’idea facile e veloce

Per questo metodo, sarà necessario un piccolo contenitore con coperchio.

Dopo aver staccato le foglie dal gambo, dovremo lavarle accuratamente. A questo punto andranno asciugate con un panno, cercando di assorbire delicatamente tutta l’acqua in eccesso.

Le foglie, una volta asciutte, si disporranno nel contenitore a strati. Tra uno strato e l’altro, dovremo posizionare della carta da cucina. In questo modo le distanzieremo, le foglie non saranno attaccate l’una all’altra e dureranno di più.

Una volta conclusa quest’operazione, il vasetto andrà chiuso saldamente e riposto in frigorifero.

Con questa tecnica facile e veloce, potremo conservare perfettamente il nostro basilico anche per 3-5 giorni.

Ovviamente è bene controllare il nostro basilico in vasetto tutti i giorni, per assicurarci che tutto stia procedendo per il meglio. Ed ecco il segreto infallibile per conservare il basilico fresco, profumato e saporito per parecchi giorni e ritrovarlo come quando l’abbiamo comprato.

Avvertenze

Il vasetto ideale per questo tipo di conservazione prevede una chiusura ermetica. In questo modo eviteremo che il nostro basilico entri a contatto con l’aria, che ne causerebbe il deperimento.

Approfondimento

La ricetta golosa della parmigiana light pronta in 10 minuti, perfetta per chi vuole restare in forma senza rinunciare al gusto