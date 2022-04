Come sapevano bene i nostri antenati, la natura influenza costantemente la nostra vita. Non solo le stagioni, anche il tempo meteorologico, l’ora e gli astri possono avere importanza sui nostri stati d’animo e sul corpo. Tra questi, le fasi della Luna sembrano avere un posto importante in tantissime attività quotidiane. Per esempio, influenzerebbero la potatura e la semina, la crescita delle piante ma anche delle unghie, dei peli e dei capelli.

Per questi ultimi in particolare, le fasi lunari deciderebbero il momento migliore per tagliarli, tingerli o effettuare altri trattamenti curativi. Ecco perché, per la loro riuscita e per far crescere i capelli sani e forti bisognerebbe seguire i cambiamenti di questo astro. Per ogni ciclo della durata di 29 giorni circa in cui la Luna gira intorno alla Terra, le fasi sono crescente, calante, nuova e piena. Ma quali sono i giorni migliori per andare dal parrucchiere e perché? Quali i giorni più favorevoli per lavarli, fare la permanente o la tinta? Scopriamoli in questo articolo insieme a un trattamento facilissimo da fare a casa.

Per far crescere i capelli sani e forti velocemente è questo il momento migliore per tagliarli in primavera più un trucco purificante

Saremo sorpresi di scoprire che non solo la Luna influenza capelli, peli o unghie. Infatti, conta anche molto il giorno, il mese e l’anno di nascita e quindi il segno zodiacale. Pare che per alcuni segni sia più o meno favorevole tagliare i capelli in alcune occasioni piuttosto che in altre. In altri, alcuni giorni sono più propizi per fare un taglio netto, oppure per stimolare la crescita togliendo le punte.

In questi mesi di primavera i giorni più favorevoli per cambiare look e quindi tagliare i capelli sono: 7-8-9 maggio (Luna in Leone) e 10-11 maggio (Luna in Vergine). Ad aprile è assolutamente sconsigliato tagliare nei giorni 25-26 e 27, mentre a maggio il 5-6-23-24.

Come farli crescere velocemente in modo naturale

Dopo aver scelto il nostro nuovo look estivo ed essersi affidati al nostro parrucchiere di fiducia, dobbiamo pensare a rinforzarli. Affinché i capelli possano crescere velocemente senza spezzarsi o formare doppie punte, infatti, non basta tagliarli. Una tecnica curativa che possiamo utilizzare da soli permette di rigenerare il cuoio capelluto e liberarlo da inquinamento, cellule morte etc.

Ci serviranno del sale grosso e due fondi di caffè e qualche goccio d’olio d’oliva. Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotolina e con un cucchiaino applichiamo una piccola porzione sulle radici. Ora iniziamo a massaggiare il cuoio capelluto con la punta delle dita con movimenti circolari. Dopo qualche minuto, basterà entrare in doccia, farci uno shampoo e risciacquare bene. Questo trattamento totalmente naturale funzionerà da scrub, ma darà immediatamente lucentezza ai capelli, mentre l’olio li nutrirà.

