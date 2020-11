Trattare la pelle con prodotti naturali è il miglior modo per avere effetti duraturi e che non abbiano controindicazioni.

Quando la pelle presenta imperfezioni o secchezza, sia quella del corpo che del viso, la prima cosa da valutare è il benessere fisico interno. Infatti queste manifestazioni cutanee, insieme a dermatiti, screpolature, brufoli, sono spesso sintomo di qualcosa che non va nell’organismo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Prima di scoprire perché e come agire dall’interno, ci sono dei rimedi naturali che aiutano la pelle e la depurano non solo in superficie.

Per pulire la pelle del viso, depurarla e idratarla con un solo rimedio si può beneficiare di tre ingredienti magici che la natura regala: limone, bicarbonato e miele.

Ecco la maschera scrub per far risplendere la pelle del viso con tre ingredienti naturali fai da te.

Limone, bicarbonato e miele

Questi tre ingredienti sono dei classici dei ricettari di bellezza naturali. Il miele svolge un’azione emolliente e nutriente, oltre che di idratazione profonda. Il bicarbonato opera con un effetto “gommage” cioè leggermente abrasivo, che permette delicatamente di rimuovere cellule morte e impurità della pelle. In fine il limone combatte i batteri, causa di brufoli e punti neri. Inoltre schiarisce le macchie del sole.

Ingredienti:

a) due cucchiaini di bicarbonato;

b) un cucchiaino di miele;

c) mezzo cucchiaino di succo di limone.

Procedimento

In una ciotolina unire bicarbonato, miele e aggiungere il limone per creare una pasta che non deve essere troppo liquida. Quindi bisogna dosare i tre ingredienti affinché il composto possa essere preso tra le mani e spalmato sul viso con movimenti circolari. I movimenti circolari aiutano l’azione esfoliante e detergente ma senza graffiare.

Massaggiare per alcuni minuti specialmente le zone dove si creano delle pieghette. Non soffermarsi sul contorno occhi per non irritarlo. Alla fine è necessario rimuovere la pasta di bicarbonato e miele lavando il viso con acqua calda; ciò fa sì che i pori si dilatino.

Utilizzare una crema lenitiva subito dopo aver tamponato la pelle con un asciugamano delicato.

La maschera scrub per far risplendere la pelle del viso con tre ingredienti naturali fai da te è super facile e veloce. Il consiglio è di non ripeterla più di una volta a settimana.