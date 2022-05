Bianca, violetta, perlina. Da non dimenticare anche la particolarissima rossa di Rotonda. Queste sono solo alcune delle varietà di melanzane che in estate possiamo trovare sui banchi dei mercati e nei supermercati. Un alimento che non deve mancare sulle tavole degli italiani e che può essere preparato in tantissimi modi. Pensiamo alla classica parmigiana di melanzane, gustosa, ricca e completa. Ma anche la pasta alla Norma, con il pomodoro fresco e le melanzane rigorosamente fritte.

Per evitare melanzane troppo unte e che si impregnano di olio durante la frittura ecco i segreti delle nonne da seguire

Parliamo di un alimento poco calorico e che sazia molto velocemente. Ricco di vitamine, minerali e fibre. Le melanzane sono versatili e possono essere preparate in tantissimi modi. Sono ottime da cucinare al forno o in padella, ma, diciamo la verità, le melanzane fritte sono le più gustose. Sono talmente buone che piacciono proprio a tutti.

Una ricetta apparentemente facile, ma che nasconde delle insidie. Infatti, nel momento della frittura ci si può imbattere in un inconveniente molto fastidioso. Questo alimento tende ad assorbire molto olio, diventando molliccio e spugnoso. Per evitare questo problema, dobbiamo assolutamente affidarci ai consigli delle nonne, sempre molto utili ed efficaci. Per evitare che le melanzane diventino una bomba calorica, prima di friggerle possiamo precuocerle. Questo vuol dire che una volta lavate e tagliate a fette, dobbiamo lasciare che cuociano nel forno a microonde per qualche minuto. Facciamo raffreddare e tuffiamo le melanzane nell’olio bollente.

Qualche altro trucchetto utile

Il secondo trucchetto che stiamo per proporre è molto semplice ed efficace. Dopo aver lavato la melanzana, tagliamola a fette e spennelliamo, su tutta la sua superficie, dell’albume d’uovo. In questo modo si formerà una barriera, che impedirà alla melanzana di impregnarsi di olio. Anche l’ultimo trucchetto è davvero semplice da realizzare. È necessario ricoprire le fette di melanzana con della farina di semola. Grazie a questo metodo non diventeranno molto unte.

Prima di friggere le melanzane, assicuriamoci che l’olio sia ben caldo. Una volta terminata la cottura, adagiamo le nostre fette su della carta da cucina assorbente che avrà il compito di eliminare l’olio in eccesso. Quindi, per evitare melanzane troppo unte e mollicce dopo la frittura, dovremmo seguire questi consigli facili e veloci da mettere in pratica.

Lettura consigliata

Incredibile, abbiamo sempre commesso un terribile errore buttando l’olio dopo la frittura