Pulire velocemente e a fondo i pavimenti, senza lasciare quegli antiestetici aloni sulle superfici, è il sogno di tutti. Questo tipo di faccende domestiche, infatti, in genere richiede tempo e tanto olio di gomito. Bisognerà strofinare e risciacquare almeno un paio di volte per ottenere risultati soddisfacenti. O almeno, questo è quello che pensano tutti!

Con qualche piccolo escamotage, potremmo dimezzare la fatica e avere finalmente pavimenti luccicanti e senza aloni in un batter d’occhio. Tutto sta nel capire cosa usare e come utilizzarlo. Ad esempio, per pulire e lucidare il marmo in 5 minuti senza lucidatrice basta conoscere alcuni trucchetti formidabili. Ad ogni modo, gli esperti consigliano una pulizia profonda dei pavimenti almeno una volta a settimana. Si possono utilizzare i detergenti chimici specifici, purché si diluiscano accuratamente con l’acqua per evitare eventuali danni. In alternativa ai classici detersivi possiamo provare alcuni trucchetti della nonna che promettono risultati sorprendenti in poche mosse.

Dunque, ecco come avere finalmente pavimenti luccicanti e senza aloni in 2 minuti con 3 trucchetti formidabili e perfetti anche per parquet, ceramica e cotto

Il sapone di Marsiglia è un ottimo alleato nelle faccende domestiche. Basterà far sciogliere delle scaglie di sapone in un secchio di acqua calda per avere dei pavimenti brillanti. Questo metodo può essere tranquillamente sfruttato per tutte le tipologie di pavimento.

Per pulire, invece, le superfici in ceramica si consiglia una soluzione a base di acqua calda con l’aggiunta di una piccola quantità di detersivo per piatti. Passare il mocio o lo straccio, poi cambiare l’acqua e risciacquare.

Per i pavimenti in parquet, invece, bisognerebbe scegliere un detergente delicato diluito in acqua calda. Da evitare i detergenti con delle sostanze lucidanti, giacché potrebbero rovinare il materiale e addirittura anche corrodere le finiture. Sui pavimenti in parquet meglio utilizzare degli stracci in cotone o in microfibra. Da evitare gli spazzoloni a setole dure.

Infine, per pulire alla perfezione un pavimento in cotto, si consiglia una soluzione con:

acqua tiepida;

2 bicchieri di aceto bianco;

qualche goccia di sapone per i piatti.

Versare tutto in un secchio e lavare i pavimenti strofinando con cura sulle macchie e sullo sporco ostinato.

