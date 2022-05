C’è forte indecisione e le variabili in gioco sono davvero tante. Mercati che alternano continui falsi segnali, ma siamo convinti che i nodi stiano per venire al pettine ed entro pochi giorni si dovrebbe partire in direzionalità.

In che verso? Davvero difficile al momento una risposta attendibile.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:32 della giornata di contrattazione del 25 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.009

Eurostoxx Future

3.674

Ftse Mib Future

24.220

S&P 500 Index

3.950,66.

Indecisione dei prezzi in un trend annuale che potrebbe ancora essere ribassista fino alla fine di giugno

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 20 maggio.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso campione proiettato era il seguente:

massimo nella giornata di lunedì, possibile rimbalzo fino a martedì e poi nuove vendite con minimo settimanale venerdì. Per il momento, lo scenario rimane confermato, ma alcuni oscillatori sembrano volersi girare al rialzo. Domani quindi, la situazione grafica diventerà più chiara.

Mercati che alternano continui falsi segnali. Sono queste giornate decisive. Ecco i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.150. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.258.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.699. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.745.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.835. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.220.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.982. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.082.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Viene chiuso lo Short sul Ftse Mib Future. Short in corso su Dax, Eurostoxx Future dall’apertura del 23 maggio. Dall’apetura del 25 maggio, riapre Short sullo S&P 500.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

Mercati che alternano continui falsi segnali e quindi decifrare e prevedere il momento anche successivo non è semplice. Per questo motivo ci asteniamo dal formulare previsioni.

Lettura consigliata

Wall Street continua ad essere un’osservata speciale per capire come e dove andranno i mercati nelle prossime settimane