Ogni persona ha a che fare quotidianamente con diverse faccende domestiche necessarie. Non solo la pulizia della casa e di ciò che contiene, ma anche il bucato.

Un servizio indispensabile per avere abiti da indossare e biancheria per la casa puliti.

Il bucato richiede poi particolari accortezze per evitare risultati disastrosi. Come, ad esempio i maglioni infeltriti, che possiamo far tornare morbidi e come nuovi con semplici rimedi.

Talvolta, però, le difficoltà non riguardano solo il lavaggio ma anche l’asciugatura, soprattutto in inverno. Tanto più perché spesso ignoriamo che per evitare il congelamento invernale del bucato steso ad asciugare all’aperto basta aggiungere al lavaggio questo ingrediente.

Temperature fredde e bucato da far asciugare

Innegabile, occuparsi del bucato in autunno e in inverno è un vero inferno. Infatti, i tempi per farlo asciugare si dilungano enormemente a causa delle basse temperature.

Una pratica soluzione sarebbe servirsi di un’asciugatrice, ma è una spesa che non sempre si è disposti o pronti ad affrontare.

Molti, dunque, tendono a far asciugare i panni in casa. Ciò, però, non è propriamente consigliabile, perché potrebbe favorire la creazione di muffa e umidità in casa. In più, il bucato stesso una volta asciutto potrebbe puzzare di chiuso, anziché profumare.

Sarebbe quindi preferibile farlo asciugare sempre all’aperto, affinché sia ben arieggiato.

Come sappiamo, però, le temperature sotto lo zero portano alla trasformazione dell’acqua in ghiaccio.

Anche i nostri panni rischiano quindi di congelare, un effetto che ne allarga e sfila le fibre, compromettendole in modo definitivo.

Per evitare il congelamento invernale del bucato steso ad asciugare all’aperto basta aggiungere al lavaggio questo ingrediente

Per asciugare il bucato all’aria aperta ed evitare ghiacci, dobbiamo prestare attenzione ad alcuni particolari. Prima di tutto, fare le nostre lavatrici tenendo presente il meteo. Escludiamo le giornate più fredde o dove imperversi il maltempo. Approfittiamo però della presenza del vento, che ne velocizzerà l’asciugatura. Si raccomanda di stenderlo ben strizzato e centrifugato.

Altro accorgimento è ritirarlo dentro casa al tramonto del sole, poiché le temperature scendono e il rischio che si possa ghiacciare è concreto.

Vi è, poi, un piccolo stratagemma usato dalle nonne per non farlo congelare. Un metodo semplice ed economico che sfrutta un ingrediente che tutti abbiamo in casa: il sale.

Basterà aggiungerne una manciata durante l’ultimo risciacquo. Infatti, il sale abbassa il punto di congelamento dell’acqua. Una proprietà che ci tornerà utile e sfruttata anche sulle strade e nei viali quando nevica. In quest’ultimo caso, per non scivolare e non slittare con l’auto, possiamo spargere sul ghiaccio anche questo scarto.

Con le giuste accortezze e il trucchetto del sale, avremo un bucato profumato e asciugato all’aperto senza il rischio di rovinarlo a causa del ghiaccio.

