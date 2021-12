L’autunno è quasi al termine e a breve entreremo ufficialmente in inverno: comincia quindi il periodo più gelido dell’anno.

In alcune zone neve e ghiaccio hanno già fatto capolino, ma potrebbero presentarsi con più frequenza in questo prossimo periodo e in più zone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per quanto siano scenici e incantevoli, comportano in molti casi non pochi disagi e la necessità di correre ai ripari.

Utile quindi sapere che per non scivolare su neve e ghiaccio davanti casa né slittare con l’auto basta spargere non il sale ma questo scarto.

Problemi invernali

Il ghiaccio è indubbiamente uno dei problemi invernali più ostici. La formazione dello stesso è abbastanza facile si verifichi. Basta un po’ di pioggia e basse temperature per vedere formarsi degli strati gelati.

Ancora più facile che ciò si verifichi in caso di abbondanti nevicate che, al calare delle temperature e al tramonto del sole, diventeranno ghiaccio.

Ovviamente per affrontare questa situazione climatica abbiamo bisogno anche del giusto abbigliamento. Come i caldi piumini tornati di moda in alcune varianti glam ma anche scarpe quali queste calzature di tendenza solitamente usate sulle piste per sciare.

Per non scivolare su neve e ghiaccio davanti casa né slittare con l’auto basta spargere non il sale ma questo scarto

Il gelo però non è solo un problema da affrontare dal punto di vista del tepore corporeo, ma anche sotto altri aspetti.

Infatti, la formazione di ghiaccio davanti casa, ad esempio nei vialetti, diventa un serio disagio per muoversi. Il rischio di ruzzolare e farsi male cadendo a terra diventa davvero alto. Non meno pericoloso imboccare il viale con l’auto e farvi manovre, poiché si potrebbe sbandare e perdere il controllo dell’auto.

Tra i rimedi più usati per scongiurare la pericolosa formazione di lastre di ghiaccio vi è sicuramente il sale. Lo stesso infatti avrebbe il potere di abbassare il punto di congelamento dell’acqua. Si usa quindi a scopo preventivo solitamente, ma anche in seguito alla formazione già avvenuta.

Potremmo trovarci però sprovvisti dello stesso, soprattutto in caso di repentino calo delle temperature. Di conseguenza, ci panettone trovare con un vero e proprio regno di ghiaccio, soprattutto se è nevicato e non abbiamo neanche spalato il cortile.

In questo caso non disperiamoci, perché per evitare difficoltà nel muoversi davanti casa possiamo contare su un’altra soluzione. Si tratta della segatura, materiale di scarto presente in molte case in questo periodo.

Basterà spargerla sul ghiaccio. La segatura infatti consentirà una maggiore aderenza delle nostre scarpe, nonché delle ruote della nostra auto.

Con un comune e banale materiale molto diffuso e a costo zero, finalmente potremo attraversare il nostro cortile senza timore, anche in caso di abbondanti nevicate.

Approfondimento

Per avere mani sempre calde anche senza guanti ecco un simpatico oggetto fai da te