La stagione invernale è certamente quel periodo dell’anno in cui indossare caldi maglioni di lana e lunghi cappotti avvolgenti. La moda, però, non smette mai di sorprendere. Questa volta lo fa con il ritorno di un indumento che non moltissime persone penserebbero d’indossare in questo periodo dell’anno.

Infatti, questo favoloso capo ha incredibilmente spopolato la scorsa estate ma sbaglia chi pensa di non indossarlo anche in inverno in questi modi particolarissimi. Chi ha uno di questi modelli nell’armadio farebbe bene a tirarlo subito fuori, vediamo subito quali sono.

Cosa ce lo aveva fatto scegliere in estate

Il punto di forza di questo vestito era sicuramente il tessuto super fluente e morbido. Le colorazioni brillanti e iridescenti lo rendevano perfetto per valorizzare la calda abbronzatura dorata.

Quello che lo rendeva davvero speciale, però, era la facilità di abbinamento. Bastava, infatti, abbinargli solo una maxi-borsa o una clutch e un paio di sandali per sbalordire proprio tutti.

Inoltre, i Brand lo propongono in davvero tantissime lunghezze, dal polpaccio al ginocchio, fino all’abito lungo, perfetto in particolare per le feste.

Stiamo ovviamente parlando dello slip dress, ovvero l’abito sottoveste che ha fatto battere il cuore di tantissime donne e ragazze nell’estate 2021. Ebbene, con qualche piccola accortezza è possibile indossare lo slip dress anche in pieno inverno.

Un primo modo d’indossarlo è abbinandolo a un maglioncino di lana, portato sotto l’abito. Completano il look degli stivali spartani e grintosi di moda anche quest’anno.

Funziona molto bene, poi, anche l’abbinamento tra l’abito sottoveste e un cardigan romantico. Ai piedi basterà abbinare degli ankle boots.

Insomma, l’importante è indossare qualcosa di caldo sotto e degli stivali ai piedi. È possibile tanto giocare sulla stessa gradazione di colore e su un tono su tono, che su contrasti forti e accesi.

Per le giornate meno fredde e nelle occasioni speciali, basterà abbinare un caldo blazer doppiopetto.

Attenzione al colore

Tra i colori più apprezzati del momento è possibile trovare lo slip dress blu notte, quello grigio e l’immancabile rosso. Per le feste sarà possibile scegliere il color oro o l’argento e, persino, anche qualcosa di laminato o in lurex.

