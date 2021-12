Siamo arrivati ormai nel vivo delle feste e, tra una cena e l’altra, è meglio che ci rilassiamo un attimo e guardiamo un bel film.

In questo periodo non vogliamo vedere film tristi, ma pellicole adatte a tutta la famiglia. Oggi ne consigliamo alcuni che sono davvero di qualità altissima e sono stati adorati da pubblico e critica. La buona notizia è che possiamo vederli quando vogliamo proprio dal nostro divano. Infatti, la saga indimenticabile e che ha fatto la storia è finalmente disponibile in streaming.

I film magici

I film di cui parliamo oggi hanno segnato l’infanzia di moltissime persone e oggi sono adatti sia agli adulti che ai più piccoli. Stiamo parlando delle magiche avventure raccontate nei sette film di “Harry Potter“, tutti ora disponibili su Prime Video.

Per i pochi che non conoscono questa saga, essa è la trasposizione cinematografica di una serie di libri che sono stati scritti dal 1997 al 2007. Il primo film, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, è uscito nel 2001, mentre l’ultimo, “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2” è arrivato nelle sale nel 2011. Insomma, per ben dieci anni queste pellicole hanno appassionato milioni di fan. Oggi, nel 2021, si celebra il ventennale di questa gloriosa serie.

Non sveliamo assolutamente tutta la trama, ma diamo giusto una rapida introduzione.

Harry Potter è un bambino che ha perso i suoi genitori da piccolissimo e ora vive con i suoi zii. Viene trattato molto male dai suoi genitori adottivi e passa una vita davvero difficile. Poi, però, arriva una lettera che gli cambia la vita. Harry scopre di avere poteri magici e di essere stato ammesso alla scuola di magia di Hogwarts. Decide quindi di partire e di iniziare un’avventura davvero incredibile.

Questa serie di film è stata apprezzata tantissimo sia dal pubblico sia dalla critica, che le ha assegnato voti molto alti in tutte le recensioni. Ancora oggi, a dieci anni dalla sua conclusione, “Harry Potter” fa parlare di sé. Una storia, la sua, bellissima ed emozionante, che è adatta anche per le famiglie a Natale. Non perdiamo quindi l’occasione, prima che arrivi il 2022, di festeggiare i 20 anni di un prodotto di culto.

