Come non adorare i jeans, belli e pratici. Si combinano bene in ogni outfit, riuscendo a essere tanto casual quanto eleganti. Basta cambiare la maglia o le scarpe e cambiano immediatamente faccia. Come il tocco glam che acquisiscono con queste comodissime scarpe che tanti hanno in casa e sono nuovamente di moda in autunno.

In più ve ne sono davvero tantissimi tipi, adatti a tutti. Stretti, larghi, strappati, corti e chi più ne ha più ne metta. Sono comodissimi, ma hanno un unico inconveniente: dopo il bucato non sempre escono come vorremmo. Scopriremo però che in realtà avere jeans morbidissimi dopo ogni lavaggio è semplice con 2 comuni ingredienti che tutti abbiamo in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il problema

Questo tessuto nato a Genova e usato originariamente in Marina, ne ha fatta di strada per giungere fino a dentro tutti i nostri armadi.

Nonostante la sua fibra sia super resistente in realtà rovinarla è alquanto semplice. Lavarla eccessivamente infatti l’assottiglia e la consuma. Per questo quando i jeans sono puliti ma semplicemente macchiati in un punto, converrebbe smacchiarli in modo localizzato.

Ma il problema principale di quando li laviamo e asciughiamo, è che ci ritroviamo un tessuto rigidissimo e teso, scomodissimo da indossare. Preme sulle nostre gambe e sembra quasi graffiare, seppure all’acquisto fosse del tutto diverso. Per evitare questo cambiamento e mantenerli più morbidi dobbiamo agire in altro modo nel lavaggio.

Avere jeans morbidissimi dopo ogni lavaggio è semplice con 2 comuni ingredienti che tutti abbiamo in cucina

Se abbiamo dei jeans irrigiditi non disperiamo, la soluzione è dietro l’angolo, è fattibile ed economica. Ormai lo sappiamo che molte soluzioni sono in casa, abbiamo già visto che per bicchieri splendenti a mano e in lavastoviglie non serve il brillantante ma questa soluzione economica.

Infatti per avere jeans morbidi bastano due prodotti che usiamo con frequenza in cucina: aceto bianco e sale grosso.

Inseriamo i jeans in una bacinella colma di acqua tiepida, circa 2 litri, con un bicchiere di aceto e un cucchiaio di sale grosso. Lasciamoli in ammollo un’oretta, poi possiamo procedere al lavaggio in lavatrice.

Questo trattamento agisce sulle fibre interne dei jeans. Per lo stesso motivo è consigliabile anche un’altra dritta.

Poiché l’ammorbidente tende a depositarsi sulla sua superficie, è possibile sostituirlo con l’aceto. È possibile inserirlo direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente in una proporzione doppia d’aceto e una d’acqua. Questi trattamenti inoltre conservano anche il colore dei jeans.

Naturalmente una volta lavati seguendo queste istruzioni prestiamo attenzione anche a come asciugarli.

Facciamo asciugare i jeans all’aria aperta, ma non direttamente sotto al sole che tende a indurirli. Devono asciugarsi lentamente e con i propri tempi.

Otterremo dei pantaloni di jeans morbidi e comodi come appena acquistati, indossarli subito dopo il lavaggio sarà molto più piacevole.