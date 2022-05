Il condizionatore è un apparecchio di larga diffusione che ha il compito di proteggerci dal caldo, raffreddando l’ambiente. Un elettrodomestico che rende la casa più confortevole e che ha completamente conquistato gli italiani. Infatti, nelle giornate afose il pensiero ricorrente è quello di trovare un po’ di refrigerio tra le mura domestiche o in un luogo provvisto di aria condizionata. È proprio questo il periodo migliore per pensare al modello giusto da acquistare.

Per evitare bollette troppo salate dovremmo fare questo prima di accendere il condizionatore

Mancano pochissime settimane all’arrivo dell’estate, ma già in alcune Regioni del Sud il caldo inizia a farsi sentire. Anche se non è ancora il momento di accendere il condizionatore, preoccupiamoci della sua manutenzione. Prima di godere dell’aria condizionata, dobbiamo necessariamente provvedere al controllo del nostro apparecchio. Questa è un’operazione fondamentale per sfruttare al meglio la macchina ed evitare che si usuri velocemente.

Prima di procedere all’accensione, dobbiamo controllare e pulire obbligatoriamente i filtri. Questi oggetti hanno il compito di purificare l’aria, quindi non devono essere trascurati. Infatti, proprio qui si annidano germi e batteri che, finendo nell’aria, potrebbero provocare cattivi odori e allergie. La pulizia dei filtri è un’operazione che deve essere svolta con cura e delicatezza. Facciamoci consigliare dai professionisti del settore per evitare di combinare qualche guaio. Dopo aver controllato e pulito i filtri, dobbiamo necessariamente occuparci dell’unità esterna. La prima operazione da compiere è quella di verificare che non ci siano delle ostruzioni. Questa parte è sempre a contatto con gli agenti atmosferici, quindi si sporca facilmente. Eliminiamo la maggior parte dello sporco utilizzando un’aspirapolvere e poi terminiamo l’operazione passando un panno umido con qualche goccia di sapone.

Continuiamo con la manutenzione

Il periodo migliore per effettuare la manutenzione del condizionatore è proprio in primavera. Come spiegato nelle righe precedenti, questa operazione è necessaria per evitare l’aumento dei consumi energetici e garantire il buon funzionamento dell’impianto. Della pulizia dei filtri e dell’unità esterna possiamo occuparcene da soli. Ma per controllare eventuali perdite di gas, dobbiamo affidarci ad un tecnico specializzato. Queste perdite potrebbero causare un aumento dei consumi in bolletta e anche un calo delle prestazioni della macchina. Ricordiamo che, spesso, il condizionatore viene utilizzato anche in inverno, quindi l’operazione di manutenzione è necessaria ad ogni cambio di stagione. Quindi, per evitare bollette troppo salate ecco che cosa dovremmo necessariamente controllare per evitare brutte sorprese.

