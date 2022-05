La pulizia della casa è un’operazione indispensabile per evitare che germi e batteri possano diffondersi e provocare dei problemi di salute. Pensiamo soprattutto ai soggetti fragili come bambini, anziani e persone allergiche. È necessario, ad esempio, occuparci dell’igiene del bagno, ma anche eliminare la polvere dalle superfici e lavare il pavimento, che ogni giorno entra in contatto con la suola sporca delle scarpe.

Ecco come profumare tutta la casa in poche e semplici mosse senza usare né candele né diffusori per ambienti

Abbiamo visto come sia fondamentale tenere la casa pulita ed igienizzata. Ma è anche importante che la nostra abitazione sia profumata. Infatti, i fumi della cucina o gli scarichi del bagno potrebbero provocare dei cattivi odori. Alcuni di noi accendono delle candele profumate, altri si affidano ai diffusori per ambienti, altri ancora usano degli spray. Queste sono delle soluzioni valide, ma che potrebbero perdere la loro efficacia in poco tempo. Cosa utilizziamo?

Naturalmente è necessario aprire regolarmente e con cadenza giornaliera le finestre. Questa è un’operazione indispensabile per fare entrare aria pulita. Ma non solo. La cucina è una delle parti della casa che provoca cattivi odori. Pensiamo, ad esempio, al bidone della spazzatura, che spesso si trova proprio in questa stanza. Non è solo necessario buttare la spazzatura ogni giorno, ma è anche fondamentale igienizzare e profumare questo oggetto. Infatti, dopo averlo lavato per bene, possiamo posizionare delle scorze di limone sul fondo del bidone. Queste sprigioneranno un buon profumo. Ma possiamo anche utilizzare degli oli essenziali da strofinare sulle pareti del cestino.

Qualche altro consiglio

Non trascuriamo le tende. Infatti, questi complementi d’arredo assorbono tutti gli odori, specialmente se posizionati in cucina. In questo caso è necessario che siano lavati con più frequenza. Ma, per avere tende sempre profumate, possiamo preparare un rimedio casalingo facile e veloce. Versiamo dell’ammorbidente e del bicarbonato in abbondante acqua. Mescoliamo per bene e spruzziamo il composto sulle tende. Questo trucchetto potrebbe servire anche per profumare i divani in stoffa e soprattutto i tappeti.

Per evitare la formazione di cattivi odori in casa, cerchiamo di non far asciugare i panni tra le mura domestiche. Infatti, l’acqua contenuta nel bucato potrebbe generare umidità. Facciamo attenzione anche al bagno e in particolare agli scarichi. Per eliminare la puzza potremmo utilizzare una soluzione di acqua e aceto. Quindi, ecco come profumare tutta la casa in poco tempo e usando dei rimedi casalinghi.

