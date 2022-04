Dopo il setup, ora si attende la chiusura di settimana per capire la futura direzione dei prezzi. Infatti, domani è decisivo per i mercati azionari, e quello che accadrà porterà probabilmente a una fase direzionale almeno fino al 20 maggio, in un verso o nell’altro.

Alle ore 18:37 della giornata di contrattazione del giorno 21 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.449

Eurostoxx Future

3.828

Ftse Mib Future

24.330

S&P 500 Index

4.452,75.

Da domani si seguirà il frattale o lo scenario cambierà rispetto alla previsione annuale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 14 aprile.

Previsioni per la settimana

Questa è stata una settimana interlocutoria e quindi le analisi sono state fatte day by day, senza definire a priori un probabile percorso campione.

Domani è decisivo per i mercati azionari che potrebbero partire anche nuovamente al rialzo. La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.153. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.321.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.759. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.793.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.245. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.393. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.471.

Posizione di trading multidays in corso

Flat in attesa di sviluppi che potrebbero venire dalla giornata di domani.

Quale movimento attendere per la giornata di venerdì?

Domani è una giornata particolare, in quanto dovrebbe confermarsi che si è all’inizio di una nuova fase rialzista. Quindi, attenzione ai movimenti che si formeranno, e la strategia operativa sarà quella di non aprire ancora posizioni in ottica multidays, se non dopo aver capito quale direzione per i prossimi giorni darà la giornata di domani.

C’è, però, da aggiungere che ci sono alcuni oscillatori che si sono girati al rialzo da qualche giorno, e continuano a rafforzarsi in questa direzione.

