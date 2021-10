Si nascondono molto bene e riescono a scorrazzare indisturbati in casa anche per molti mesi e senza lasciare traccia. O almeno così sembrerebbe!

In realtà, basta fare un po’ più di attenzione per capire se e quando i topi hanno deciso di farci visita.

Il loro passaggio crea molti più danni di quelli che possiamo immaginare.

Rosicchiano mobili e fili elettrici, rovinando, talvolta, interi impianti di casa. Senza parlare, poi, dei danni che arrecano agli elettrodomestici. Infatti, i topi amano mangiucchiare non solo i fili, ma anche alcune parti in gomma o in tessuto di moltissimi oggetti che abbiamo in casa.

Rumori molesti e segni di urina ed escrementi, poi, sono le prove inconfutabili della loro presenza.

Inoltre, non è da sottovalutare che i ratti, generalmente, possono favorire lo sviluppo di malattie anche piuttosto serie, come la leptospirosi, oppure la salmonellosi o la rabbia.

Dunque, meglio correre subito ai ripari e tentare di allontanarli prima possibile dalle nostre abitazioni.

Come allontanare velocemente i topi da case e giardini senza ucciderli con questi 4 trucchi facilissimi

Molto spesso, i roditori che infestano giardini e balconi di casa sono ratti di medie o grandi dimensioni. Eliminare il problema non è sempre facile, soprattutto se ci si vuole liberare dell’animale in modo rapido e senza ucciderlo.

Difatti, esistono tantissimi rimedi naturali che funzionano benissimo senza doversi mettere in casa prodotti chimici, velenosi e potenzialmente pericolosi.

Insomma, evitare di inquinare gli ambienti di casa con spray veleni è possibile.

Di seguito, dunque, vedremo come allontanare velocemente i topi da case e giardini senza ucciderli con questi 4 trucchi facilissimi.

Regole di base

I topi che decidono di alloggiare nel nostro giardino sono sempre attirati da qualcosa. Dunque, la prima regola per allontanare i fastidiosi roditori è quella di prevenire, invece che curare.

In altre parole, gli ambienti devono essere sempre puliti e senza residui di cibo in giro. Questo discorso vale anche per le cantine e gli spazi all’aperto. Una buona prevenzione ridurrà di molto il rischio di visite indesiderate.

Attenzione, poi anche ai bidoni della spazzatura, altro luogo in cui i topi sguazzano felici, tra i rifiuti, tentando di sgranocchiare qualcosa di buono.

Quindi, scarti e rifiuti domestici vanno eliminati al più presto.

Trucchetti utili e molto economici

Per allontanare i topi senza ucciderli un buon metodo che non tutti sanno è l’uso del pepe.

I roditori odiano il profumo intenso e pungente del pepe e per questo motivo basterà disporre del pepe nei punti critici di casa per far scappare subito i topi.

La pianta di sanbuco è odiatissima dai topi. Le foglie emanano un forte odore che si trasforma in un repellente naturale per i topi. Molto consigliato anche il concime a base di sambuco, chiamato anche estratto fermentato. Un ingrediente che non solo nutre le piante ma allontana i topi.

Non è indicato all’interno di casa, ma è ottimo per balconi e giardini la coltivazione della pianta dell’aglio, altro repellente naturale. Inoltre, sembrerebbe molto efficace cospargere di pezzetti d’aglio anche le altre piante. I topi scapperanno in quattro e quattr’otto.

Infine, per chi non vuole affidarsi ai rimedi totalmente naturali, può avvalersi dell’ammoniaca o della candeggina.

Attenzione, molti confondono i 2 prodotti, ma non sono la stessa cosa. Difatti, la candeggina è composta da una soluzione acquosa in cui è disciolto il sale ipoclorito di sodio. L’ammoniaca, invece, si presenta come una sostanza gassosa tossica e dall’odore molto forte.

Per allontanare i topi vanno bene entrambi i prodotti. Basterà recintare gli spazi da proteggere con una buona quantità di ammoniaca o candeggina.

Un altro metodo, invece, prevede di distribuire in alcuni punti della casa dei batuffoli di cotone imbevuti di candeggina o ammoniaca. L’odore sgradevole farà scappare i topi. Questo metodo, però, è fortemente sconsigliato per chi ha bambini o animali d’affezione.