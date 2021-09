Negli ultimi anni le performance di questo titolo non sono state eccezionali, ma è riuscito sempre a fare meglio. Da maggio 2021, però, le quotazioni sono bloccate e il titolo non riesce a superare la resistenza in area 1,545 euro. Sono già ben tre volte, infatti, che i tentativi di rialzo sono stati smorzati da questo livello. Quindi, la rottura di questa resistenza farebbe partire a razzo le quotazioni di DigiTouch. In questo caso l’obiettivo più vicino si trova in area 1,725 euro (II obiettivo di prezzo). Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare le quotazioni potrebbero raggiungere area 2,2 euro, prima, e area 2,6 euro, poi. Siamo, quindi, in presenza di un potenziale rialzista di oltre il 70%.

È interessante notare come sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in posizione saldamente rialzista.

Lo scenario rialzista è sostenuta anche da una buona semestrale che ha visto i ricavi totali pari a 17,2 milioni di euro, in aumento del 14,8% rispetto al primo semestre 2020. Poiché il business di DigiTouch è abbastanza scorrelato dall’andamento della pandemia, tenuto conto dell’attuale stato di avanzamento del business, salvo il verificarsi di eventi al momento non prevedibili, per il management della società le aspettative per l’anno in corso sono positive. DigiTouch ha confermato la previsione sull’anno 2021 di ricavi totali per circa 40 milioni di euro e un Ebitda compreso in un range tra 6,2 e 6,5 milioni di euro.

Facciamo notare come il titolo sia valutato a 0.47 volte il suo fatturato del 2021. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche per gli analisti DigiTouch è molto sottovalutato con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Ovviamente la mancata rottura di area 1,545 euro nel lungo periodo tende a indebolire la forza dell titolo che nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,43 euro invertirebbe la tendenza al ribasso. In questo caso ci sarebbero elevate probabilità di rivedere il titolo in area 1 euro.

DigiTouch (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 27 settembre a quota 1,55 euro in rialzo del 3,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

