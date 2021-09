Pulire casa quotidianamente e in maniera accurata non sempre permette di essere indenni dall’intrusione di insetti. Tuttavia molti di essi sono talmente piccoli e insidiosi da farci accorgere della loro presenza quando ormai è troppo tardi. Ad esempio molti ignorano che punture e prurito possono indicare un covo di insetti nella propria camera. Ma prevenire tali infestazioni si può, mediante pulizie periodiche e approfondite, ma soprattutto prestando molta attenzione ai particolari. In molti casi, bastano questi semplici ingredienti per pulire e igienizzare casa.

Ad ogni modo, tra i tanti nemici che possono infestare la nostra casa, oltre a formiche, scarafaggi, cimici e acari, ci sono le temibili termiti. Tuttavia, pochi sanno che per eliminare gli insetti più pericolosi per la nostra casa bastano questi rimedi. Sono insetti di piccole o medie dimensioni mangiatori di legno e cellulosa, amanti dell’umidità, capaci di arrecare ingenti danni, addirittura divorare un’intera struttura in legno. Pertanto sono in pericolo non solo i mobili, ma anche le porte, gli infissi, i pavimenti in legno ecc. Ecco perché è necessario riuscire ad individuarli immediatamente.

Ma come fare ad accorgersi della loro presenza?

Non è proprio facile accorgersi della loro presenza in quanto questi insetti scavano il legno dall’interno lasciando il più delle volte le superfici inalterate. Le termiti del legno secco praticano dei fori sporadici da cui si potrebbero notare dei piccoli puntini. Mentre le termiti sotterranee non lasciano segni sulla superficie.

Per prima cosa, pertanto, dovremo osservare attentamente se vicino ai nostri mobili o porte ci sono dei piccoli puntini simili a briciole di colore giallo. Questi, infatti, potrebbero essere delle tracce lasciate dalle termiti. In caso di termiti sotterranee la cosa diventa un po’ più difficile in quanto questi insetti creano dei tunnel nel terreno per accedere al legno. Tuttavia osservando attentamente si potrebbe scorgere qualche traccia dei tunnel scavati.

Altro modo per accorgersi della loro presenza è quello di premere sulla superficie del legno per constatare se cede alla pressione. Se vogliamo poi avere la certezza della loro presenza, si potranno lasciare, vicino ai mobili, dei cartoncini imbevuti d’acqua. Questi fungeranno da esca, perché questi insetti oltre al legno amano la cellulosa. Pertanto se si riempiranno di termiti, sarà necessario adottare le giuste misure per distruggerle.

Tra i rimedi fai da te si consigliano i nematodi, ovvero dei piccoli vermi parassiti naturali di vari insetti. Si possono acquistare in un negozio per articoli da giardinaggio o online. Questi vermi cercano degli ospiti dove depositare le loro uova, come le termiti, causandone la morte entro 48 ore. Altro metodo naturale è quello di esporre il mobile infestato alla luce del sole per 3-4 giorni. Un altro prodotto spesso utilizzato è l’acido borico. Ma attenzione se in casa abbiamo bambini o animali domestici, perché potrebbe essere tossico.

Infine se non dovessero essere sufficienti questi rimedi, sarà necessario interpellare una ditta specializzata per risolvere definitivamente il problema.