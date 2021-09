Settembre è il mese ideale per sistemare un po’ di cose magari trascurate durante le vacanze, come i terrazzi, i balconi, il giardino. Ovviamente un posto d’onore lo occupano le faccende all’interno della nostra dolce casa, favorite dal clima mite di questo periodo che le rende più piacevoli. Ciò che occorre sarà non un detersivo perchè bastano questi semplici ingredienti per pulire e igienizzare casa.

Infatti, per pulire in maniera approfondita, non necessariamente si devono ysare prodotti chimici. Questi potrebbero addirittura, in alcuni casi, risultare nocivi. Oltre ai prodotti ecologici da poter acquistare, all’interno della nostra credenza, si possono trovare dei prodotti da utilizzare per le faccende che danno risultati eccellenti. In tal modo, oltre all’ottimo risultato per i nostri occhi, avremo anche una bella soddisfazione in termini di risparmio per le nostre tasche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco i prodotti indispensabili in nome della green economy

Tra i prodotti indispensabili per una pulizia green occorreranno l’aceto di vino bianco o di mele, il bicarbonato, il sale e il sapone di Marsiglia. Nonché qualche limone e qualche pomodoro, una spazzola con setole morbide, uno spazzolino e panni in microfibra. Questi prodotti oltre a igienizzare sono efficaci contro macchie difficili e incrostazioni. Diventano, infatti, rimedi geniali e facilissimi anche per smacchiare velocemente le nostre tovaglie. Sembra davvero incredibile ma con questi prodotti otterremo dei risultati eccellenti senza nuocere all’ambiente e alle nostre tasche.

Al nostro rientro, per prima cosa si dovrà fare un passaggio nelle camere da letto ed effettuare una pulizia accurata dei materassi e dei cuscini. Infatti molti ignorano che punture e prurito possono indicare un covo di insetti nella propria camera. Il clima mite e il sole di settembre consentono ancora di effettuare un bel lavaggio di tutti i cuscini presenti nella nostra casa. Pertanto, per prevenire malattie e preservarci dai batteri, sarà necessario lavare tutti i cuscini di letti e divani della nostra casa, utilizzando acqua o bicarbonato.

Bastano questi semplici ingredienti per pulire e igienizzare casa

Inoltre, sarà cosa buona, approfittando del sole, esporre all’aperto il materasso dopo averci passato sopra l’aspirapolvere. Cospargere poi con un colino del bicarbonato e lasciarlo agire per qualche ora, successivamente rimuovere il tutto con l’aspirapolvere. Il bicarbonato, inoltre sarà ottimo anche per igienizzare i tappeti.

Una volta puliti letti e cuscini, ci toccherà ripulire per bene tutti i ripiani della dispensa e per farlo si potrà utilizzare una soluzione di acqua calda e aceto. Inoltre per allontanare farfalline e insetti, si potrà lasciare in un angolo della dispensa un batuffolo di cotone con dell’olio essenziale all’eucalipto o alla lavanda. Avremo così un duplice effetto, ovvero quello di deodorare e di tenere lontani eventuali insetti.

Inoltre per rimuovere il calcare dall’acciaio del piano cottura e del lavello, il limone sarà il rimedio che fa per noi, grazie all’acido citrico contenuto. Basterà qualche goccia di limone sul panno e strofinare. Risciacquare ed asciugare. Per lucidare ulteriormente, potremmo passare un panno con una goccia di olio d’oliva e poi ripassare con uno straccio asciutto.