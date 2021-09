Dopo una intera estate a sfoggiare sandali e infradito e a correre sulla sabbia rovente, i piedi potrebbero accusare il colpo di una eccessiva esposizione. Ecco allora che la pelle in alcuni punti risulta particolarmente screpolata, ispessita tanto da formare antiestetici e dolorosi calli o duroni. Chi non ha tempo per dei trattamenti estetici o desidera risolvere il problema senza spendere prodigiose somme di denaro potrebbe optare per dei rimedi fai-da-te. Per eliminare calli e duroni ed avere piedi morbidi come seta ecco un sistema davvero economico.

Un problema piccolo a volte potrebbe diventare davvero grande

Questa è la stagione perfetta per fare scorta di un delizioso frutto che aiuta a rinforzare i capillari su caviglie e gambe evitando fastidiosi inestetismi. Non solo le gambe, però, meritano attenzione e la cura speciale. A volte capita di trascurarli maggiormente rispetto ad altre parti del corpo più in vista, eppure dalla salute dei piedi dipendono molte aspetti. Immaginiamo, ad esempio, quali effetti dannosi potrebbe avere un piccolissimo occhio di pernice sul dito o sulla pianta del piede.

Questo minuscolo ispessimento cutaneo si distingue per essere particolarmente doloroso in quanto provoca gonfiore. Il dolore che causa l’occhio di pernice produce spesso degli effetti dannosi sulla camminata e sull’appoggio del piede durante la deambulazione. Questa sorta di reazione a catena riesce facilmente a spiegare come anche un piccolissimo problema possa avere una forte risonanza sull’organismo. Ecco allora che è possibile effettuare una pedicure anche in casa utilizzando gli strumenti adatti con particolare attenzione.

Il primo passo per lavorare meglio sull’eliminazione di calli e duroni è il pediluvio. In una bacinella con dell’acqua calda si possono aggiungere due cucchiaini di bicarbonato che aiuta ad ammorbidire la pelle. Chi desidera un effetto particolarmente morbido, può realizzare un particolare pediluvio come abbiamo illustrato nell’articolo: “Talloni screpolati finalmente morbidi in 5 minuti con un trucco spettacolare”. Mantenere i piedi in ammollo per circa 15-20 minuti e procedere con il passaggio successivo.

Quando la pelle dei piedi sarà ammorbidita, è possibile trattare calli e duroni con attrezzi ad hoc come la raspa o il taglia-calli. È importante prestare particolare attenzione quando si utilizzano simili attrezzi seguendo sempre le indicazioni sulla confezione. Avere una simile attrezzatura in casa permette un riutilizzo per altre pedicure nel tempo con un notevole risparmio sui trattamenti estetici. Infine, procedere con un massaggio sulla pelle utilizzando la pietra pomice. Il suo effetto levigante ed abrasivo può rendere ancora più liscia la pelle. Come ultimo passaggio applicare un crema specifica per ammorbidire i piedi ed idratare la pelle massaggiando dolcemente. Non si potrà avere professionalità e relax del centro estetico, ma questa soluzione permette di curare i piedi anche a chi dispone di budget limitati.

