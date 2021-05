È ormai tempo di mettere via stivali, anfibi e scarpe invernali per lasciare spazio agli amati sandali. Che gioia poterli indossare e tenere i piedi freschi! Tuttavia, non è altrettanto piacevole scoprire quell’antiestetico effetto screpolato sui propri talloni causato dall’ispessimento della pelle nell’area circostante. Come rimediare velocemente di modo da indossare al più presto i propri amati sandali o sabot? Esistono dei semplici ed efficaci rimedi naturali che possono aiutare a lenire la zona screpolata e reidratarla adeguatamente. In questo modo si avranno talloni screpolati o spaccati finalmente morbidi in 5 minuti con un trucco spettacolare che li rende incredibilmente lisci e morbidi.

Un dolce ingrediente naturale

L’ingrediente miracoloso che può far tornare i piedi vellutati è sicuramente il miele. Quest’oro liquido sappiamo benissimo che vanta numerose e molteplici proprietà. Il miele ha una straordinaria azione lenitiva e antinfiammatoria che riesce a contrastare le impurità della pelle. Non è un caso che nel campo della cosmetica molti prodotti prevedano una irrinunciabile base al miele. Nel caso dei talloni, con il miele si può realizzare un trattamento rigenerante della cute che abbia un immediato effetto morbido. Vediamo allora come procedere nel migliore dei modi.

Talloni screpolati o spaccati finalmente morbidi in 5 minuti con un trucco spettacolare che li rende incredibilmente lisci e morbidi

Il procedimento da seguire è molto semplice. Nel momento del pediluvio, aggiungere nella bacinella di acqua calda 2-3 cucchiai di miele e lasciare in ammollo per 20 minuti circa. Il miele ha uno straordinario effetto umettante, cioè contribuisce a mantenere umida la zona sulla quale si applica. Nel caso dei talloni, un pediluvio al miele li renderà immediatamente più morbidi al tatto. Dopo questo primo passaggio, procedere con gli altri passaggi della pedicure ed esfoliare la zona per poi applicare una crema idratante. Sin da subito, si noteranno i magnifici risultati del trattamento naturale.

