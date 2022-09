Per le unghie dei piedi che si sfaldano o non crescono proviamo questo rimedio

Molte donne, soprattutto dopo tra i 30 e i 40 anni, si ritrovano a dover gestire unghie dei piedi fragili, che si sfaldano, cadono o non crescono come dovrebbero. L’invecchiamento è una delle possibili cause, in aggiunta a disidratazione e uso ripetuto di solventi aggressivi. Inoltre, saponi e detersivi alterano la cheratina delle unghie, rendendole secche e deboli. Sicuramente anche il fumo non aiuta ed esagerare con una pedicure continua e invasiva non è la soluzione. Allora quale rimedio dovremmo provare? Ovviamente uno naturale.

Come ammorbidirle

Innanzitutto dovremmo seriamente impegnarci a non scegliere smalti e lozioni di qualità scadente, perché questo potrebbe peggiorare la situazione. Ma attenzione, questo non significa che con smalti di qualità possiamo esagerare, o rimetterli senza prima aver rimosso lo strato vecchio di prodotto. D’altronde è facile avere unghie belle e lucide anche senza smalto. Se la causa delle unghie dei piedi fragili è la disidratazione, dovremmo partire dall’abitudine di passare una crema idratante. Se non fosse sufficiente, possiamo integrare con alcuni impacchi naturali, non solo a base di olio di mandorle dolci.

Curare e sbiancare le unghie dei piedi

L’impacco naturale che stiamo per rivelare è a base di limone. Il limone ha proprietà benefiche per le unghie, sia per smacchiarle che per rinforzarle. Possiamo spremere qualche goccia di succo su un batuffolo i cotone e passarlo giornalmente sulle unghie dei piedi. Dopo qualche settimana potremmo apprezzare unghie più forti e resistenti. Ottima l’associazione del succo di limone con l’olio d’oliva. In questo caso, dovremmo preparare il nostro composto e lasciarlo riposare una notte. Il giorno dopo ci basterà inserire le nostre dita dei piedi nel composto e lasciare agire per una decina di minuti. Ripetendo il trattamento più volte a settimana, il risultato sarà evidente. E se volessimo fare il botto, potremmo aggiungere anche dello yogurt. La nostra cremina sarà ancora più ricca. Ci basterà stenderla sulle unghie e lasciarla agire per una ventina di minuti. La costanza ci ripagherà.

Per le unghie dei piedi che si sfaldano o non crescono proviamo questo rimedio

Per le più temerarie, da provare anche il rimedio a base di birra. La birra contiene selenio, potassio, fosforo e biotina, sostanze fondamentali per unghie dei piedi (ma anche delle mani) sane e forti. Per completare il nostro percorso verso unghie forti e che non si spezzano più, sarebbe utile anche curare l’alimentazione, facendo sì che sia ricca di vitamine e il più varia ed equilibrata possibile. Per le unghie dei piedi che si sfaldano, la soluzione è a portata di dispensa.

