Capita a molti di avere delle fastidiose e antiestetiche irritazioni sulla pelle del viso delle quali ci si vorrebbe sbarazzare un volta per tutte. Sebbene in alcune fasi della crescita tali problemi siano particolarmente accentuati, anche molti adulti denunciano spesso eruzioni cutanee che possono essere più o meno passeggere. Che fare se tonici e detergenti ad hoc non riescono da soli ad eliminare il problema? È possibile che insieme ad una cura specifica si debbano porgere degli importanti accorgimenti ad alcune abitudini quotidiane. Se acne e brufoli non passano una delle cause potrebbe nascondersi nella camera da letto e vediamo di cosa si tratta.

Quanto è importante prendersi cura degli spazi in cui si dorme e riposa

La cura degli spazi e degli ambienti nei quali trascorriamo le ore di sonno e di relax è estremamente importante. Una prima ragione coinvolge direttamente la corretta igiene del sonno: per dormire bene ed avere un sonno ristoratore è importante che letto e stanza da letto siano confortevoli. Dal momento che i fattori che causano l’insonnia sono molteplici, a volte non è necessario ricorrere a trattamenti farmacologici come abbiamo spiegato nell’articolo: “Perché spendere soldi per integratori e tisane contro l’insonnia quando si potrebbe risolvere naturalmente così?”. A volte anche i problemi della pelle potrebbero trovare un rimedio semplice e veloce in alcuni specifici accorgimenti.

Se acne e brufoli non passano una delle cause potrebbe nascondersi nella camera da letto

A volte la concentrazione di brufoli o irritazioni cutanee sul viso possono dipendere da fattori esterni, come ad esempio le federe del cuscino. Come sottolinea uno studio circa la frequenza di cambio delle lenzuola, questo gesto assume grande importanza per evitare problemi di allergie o simili. Se il cambio frequente delle lenzuola è importante, possiamo immaginare quanto ancora più delicata sia la sostituzione frequente delle federe. Sul cuscino sul quale poggiamo ogni sera la testa si depositano numerosi batteri, polvere, sudore, residui di cibo, trucco o di prodotti per capelli. Ecco perché una scarsa igiene del tessuto che entra a diretto contatto col viso potrebbe non aiutare l’eliminazione delle irritazioni o infiammazioni sul viso.

Questo è quanto emerge da un ulteriore studio in merito sulla cosiddetta “acne occasionale”. I ricercatori hanno mostrato quanto un simile rush cutaneo abbia cause multifattoriali da prendere in considerazione. Non da ultimo il contatto con superfici particolarmente sporche o tessuti irritanti che potrebbero ostruire i pori della pelle. Per una skincare impeccabile, dunque, non è possibile trascurare anche la pulizia della biancheria da letto.

