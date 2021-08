Non vi è età per alcuni disturbi che spesso non comportano neanche particolari dolori, ma che per lo più presentano fastidi che tuttavia molti sottovalutano. Purtroppo sono proprio i sintomi meno eclatanti e subdoli ad indicare la presenza di malattie che col tempo si cronicizzano con conseguenze pesanti. Si tende a sottovalutare il segnale che il corpo invia soprattutto in assenza di dolori specifici che quindi non ostacolano la quotidianità. Eppure gli esperti sottolineano che già soltanto questi 3 sintomi a 50 anni svelano che il colesterolo cattivo è alto.

Anche qualche anno prima tuttavia oltre ai talloni screpolati sono crampi e gambe gonfie a segnalare questa patologia già nei quarantenni. In realtà non vi è un’età specifica per alcuni disturbi che si potrebbero evitare anche semplicemente con un regime alimentare corretto. E purtroppo si tratta di una condizione assai comune e diffusa anche fra i più giovani che sempre prima accumulano adipe e chili di troppo. I crampi alle gambe spesso dipendono dallo scarso apporto di sangue che parallelamente causa gonfiore agli arti e indolenzimento muscolare. Oltre alla sensazione di pesantezza alle gambe, la cattiva circolazione sanguigna spiega anche la screpolatura della pelle dei talloni e il bruciore ai piedi.

La causa prima dei problemi circolatori spesso coincide con il restringimento del lume delle arterie sulle cui pareti si depositano le placche di grasso. Per limitare i danni di una dieta non sempre equilibrata inoltre conviene pranzare e cenare a quest’ora quando ormoni tiroidei e metabolismo sono al massimo. Quando i livelli ematici di colesterolo sono alti ci si espone al rischio di ictus, infarti e trombi.

L’ostruzione dei vasi sanguigni da parte delle placche aterosclerotiche ha ricadute negative sulla pressione arteriosa e rende faticoso il pompaggio del muscolo cardiaco. Ancor più temibili di colesterolo e ipertensione sono le massa trombotiche perché tali coaguli di sangue possono spostarsi e strozzare un vaso sanguigno. Pertanto è anzitutto l’ipercolesterolemia la patologia più silente e pericolosa che sempre più di frequente riguarda anche chi ancora non ha neanche raggiunto i 40 anni. Infatti, ecco quanto deve essere il colesterolo cattivo LDL e quello buono HDL in base all’età e quali i valori dei trigliceridi per non preoccuparsi. Con un semplice prelievo del sangue si potrebbe quindi scoprire se gonfiori, crampi e dolori articolari dipendono effettivamente da livelli elevati di grasso. In tal caso è buona norma rivolgersi al medico curante e ad uno specialista di nutrizione per pianificare un intervento immediato su più fronti.