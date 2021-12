Dopo le abbuffate della Vigilia, di Natale e del giorno di Santo Stefano, è giunto il momento di concedere una pausa al nostro organismo. In particolare, vediamo come aiutarlo a disintossicarsi con la ricetta odierna, che non per questo sarà priva di gusto.

Per raggiungere entrambi gli obiettivi, prepariamo una minestra sana e saporita da gustare al primo pit-stop di queste festività. Dunque, per disintossicarsi e abbassare colesterolo e trigliceridi potrebbe essere questa la ricetta stellare dopo Natale e prima di Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco i principali ingredienti di questa minestra stellare subito dopo le feste

Alla base di questa preparazione ci saranno due ingredienti che risulteranno due scrigni di principi nutrivi per la nostra salute.

Il primo riferimento è alla bieta, un ortaggio con molte proprietà benefiche. In primis è diuretica, poi aiuta a prevenire l’invecchiamento perché è ricca di antiossidanti. Inoltre, il potassio in essa contenuto può contribuire a tenere sotto controllo i valori pressori (anche questa abitudine migliora la glicemia e il ritmo cardiaco). Ancora, è ricca di acqua e fibre che aumenterebbero il senso di sazietà e sarebbero un toccasana per il transito intestinale.

Inoltre, in questa minestra non potranno mancare i ceci che contribuiscono alla salute del sistema cardiocircolatorio. Il loro consumo, infatti, potrebbe aiutare ad abbassare i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre, anch’essi sono utili per combattere la stitichezza, grazie al loro ricco apporto di fibre.

Vediamo cosa occorre per preparare la nostra ministra disintossicante

Ingredienti (per 4 persone):

2 cespi di bietola;

2 vasetti di ceci precotti;

1/2 cucchiaino di curcuma;

1 aglio;

olio evo, sale, peperoncino o pepe q.b.

Per disintossicarsi e abbassare colesterolo e trigliceridi potrebbe essere questa la ricetta stellare dopo Natale e prima di Capodanno

Mondiamo le bietole, togliendo la parte all’estremità più dura, prima di lavarle sotto l’acqua corrente e di tagliarle a tocchetti.

In una pentola antiaderente facciamo imbiondire un aglio in tre cucciai di olio evo. A seguire versiamo i ceci scolati, le bietole e la curcuma e facciamo insaporire il tutto giusto per qualche minuto.

A questo punto aggiungiamo dell’acqua fino a coprire il tutto ed aggiustiamo di sale. Facciamo cuocere a fiamma bassa con il coperchio fino a quando le bietole non avranno completato la cottura. Serviamo la minestra con un filo di olio evo e del peperoncino in polvere o con una macinata di pepe.

Approfondimento

Questa torta salata di patate e cipolle è una bomba di salute e di gusto preparata così.