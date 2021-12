Dopo aver mangiato tanto, soprattutto durante il cenone ed il pranzo di Natale, potrebbe capitare di sentirsi gonfi ed appesantiti. Ed in alcuni casi potrebbero anche comparire bruciori e fitte allo stomaco, difficoltà nella digestione e così via.

Quando compaiono questi disturbi sporadici dovuti, come in questo caso, all’abbondanza dei pasti, potrebbero venirci in aiuto delle calde tisane.

Delle calde e dolci coccole

Consumare una tisana calda, soprattutto di sera dopo cena, è un ottimo modo per agevolare la digestione. In realtà, però, non tutti gli infusi sono adatti a questo scopo.

Infatti, ogni pianta, agrume, o erba possiede delle caratteristiche e delle proprietà diverse dalle altre. Quindi è importante anche saper scegliere quali siano le migliori tisane in base al bisogno.

In questo periodo, ad esempio, vanno molto forte le tisane contro raffreddore e influenza, come quelle allo zenzero o alla cannella. Oppure quelle contro la tosse, come gli infusi all’eucalipto, alla liquirizia e così via. Nelle prossime righe, però, cercheremo di elencare delle tisane utili per sgonfiarsi ed agevolare il transito intestinale.

Quindi, dopo le abbuffate natalizie, ecco quali bevande calde bisognerebbe consumare per smuovere l’intestino, digerire meglio e rilassarsi

Tra le tisane migliori per lenire i disturbi digestivi troviamo quelle al finocchio, all’ortica, alla menta o all’anice. Questi infusi, infatti, sarebbero ideali per evitare la formazione di gas intestinali e per accelerare il metabolismo. Per citarne altri, abbastanza efficaci contro il mal di pancia, troviamo gli infusi alla melissa, alla valeriana o all’alloro.

Oltre a questi, potremmo prendere in considerazione anche l’infuso di una pianta poco conosciuta, ossia la frangula. Infatti, sembra incredibile ma la corteccia di questa pianta potrebbe aiutare chi non riesce ad andare di corpo.

Le tisane drenanti

Le tisane, comunque, non aiutano soltanto a digerire e ridurre il senso di pesantezza e gonfiore. Infatti, ce ne sono alcune che, ad esempio, sarebbero ideali per diminuire la ritenzione idrica e prevenire la comparsa di cellulite.

Stiamo parlando delle cosiddette tisane drenanti, che sarebbero in grado di facilitare l’espulsione di liquidi e liberare le vie urinarie. Tra le più utilizzate troviamo le miscele alla betulla, al tarassaco e alla gramigna.

Un altro infuso molto consumato, anche per purificare i reni, è quello all’equiseto, come abbiamo già avuto modo di spiegare.

Le tisane rilassanti

Oltre a quelle appena citate, però, in questo periodo potrebbero essere molto d’aiuto anche le tisane rilassanti. Le vacanze di Natale, infatti, a causa dei mille preparativi, potrebbero essere una fonte di stress non indifferente. Tra le migliori tisane utili a rilassarsi troviamo quelle alla camomilla, alla lavanda ed al biancospino.