L’Epifania tutte le feste le porta via. Il 6 gennaio pone termine alle lunghe abbuffate natalizie. Dopo la Befana per molti uno dei propositi è di mettere via i chili di troppo durante le festività o durante l’anno passato. Come fare? Aumentare l’attività fisica e mangiare in modo salutare, senza fare troppe rinunce. Per perdere chili rapidamente e mantenersi in perfetta salute, ciò che si mangia è fondamentale. E allora per dimagrire rapidamente ecco 7 cibi che ci aiuterebbero a tornare in forma e a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi.

Mantenersi in forma essere in salute perdere i chili di troppo è un proposito che molti si pongono non solo dopo le feste ma durante tutto l’anno. I medici nutrizionisti non smettono di dirci che sono due gli strumenti che permettono di perdere peso velocemente. Occorre fare attività fisica e mangiare in modo sano. Chi non abbina queste due azioni difficilmente dimagrirà.

Quando si pensa all’attività fisica viene in mente la palestra ma non necessariamente è così. Ecco 4 soluzioni davvero efficaci per perdere peso, bruciare grassi velocemente e tornare in forma smagliante dopo le feste.

Si può mangiare in modo sano alimentandosi con cibi vari e gustosi senza troppe privazioni. Per esempio ecco un primo con niente colesterolo e benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo.

Sicuramente la presenza di alcuni cibi in un regime alimentare comunque controllato, può accelerare la perdita di peso. Ci sono alimenti comunque gustosi che grazie alle poche calorie che apportano sono perfetti per dimagrire velocemente. Tornando ai primi, il solito piatto di pasta può essere alternato con un piatto di riso, meglio se integrale. Come secondo possiamo alternare al pesce la carne bianca di pollo e di tacchino. Il petto di pollo è particolarmente indicato per chi vuole perdere peso, perché è ricchissimi di proteine e povero di grassi.

Le verdure come contorno al secondo piatto sono un alimento imprescindibile. Gli asparagi per esempio hanno ottime capacità diuretiche e quindi aiutano a eliminare le tossine accumulate nell’organismo, con solamente 20 calorie ogni 100 grammi. Il cavolfiore può essere una valida alternativa agli asparagi. Questa verdura è praticamente priva di grassi ma ricchissimo di vitamina C.

Per la frutta si può puntare sulla papaya, che ha un bassissimo contenuto calorico. Oppure sul pompelmo, che ha capacità depurative e quindi è adatto a una dieta dimagrante.

Infine dopo i pasti, a metà pomeriggio oppure prima di andare a letto, sarà utilissimo bere una tisana di zenzero. Lo zenzero facilita il metabolismo e aiuta la digestione e quindi è perfetto come aiuto per perdere i chili di troppo.

