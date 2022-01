L’inizio del nuovo anno è in genere un momento perfetto per cominciare nuove esperienze ed abbandonare brutte abitudini. Uno dei propositi più frequenti è quello ridurre i chili presi e riacquistare una brillante forma fisica. In questo articolo scopriremo 4 soluzioni davvero efficaci per perdere peso, bruciare grassi velocemente e tornare in forma smagliante dopo le feste.

Chi ha deciso di dimagrire deve individuare il mezzo per raggiungere l’obiettivo che si è posto. Le vie sono necessariamente due: un regime alimentare adeguato e fare dell’attività fisica. Un regime alimentare adeguato significa moderare le quantità di cibo e prediligere alimenti a basso contenuto calorico. Ecco un esempio di primo senza colesterolo e ricco di benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo.

Ovviamente anche l’attività fisica ha un ruolo determinante per riacquistare una forma fisica smagliante. La prima cosa che si pensa di fare è andare in palestra. Questa è senza dubbio una soluzione, ma non è l’unica. Chi non ama la monotonia della palestra e il sollevare i pesi ha altre alternative altrettanto e forse più efficaci. Vediamo quali sono.

Si può fare attività fisica in molte maniere durante la giornata. Per esempio, chi esce di casa e va a fare la spesa o al lavoro fa attività fisica. Anche pulire la casa fa bruciare calorie. Molte attività quotidiane fanno bruciare più calorie e potrebbero ridurre più velocemente l’obesità ma anche colesterolo e trigliceridi.

Ovviamente fare attività fisica finalizzata alla perdita di peso e al recupero della forma, permette di bruciare calorie più velocemente. Ma quali solo gli sport che fanno bruciare grassi più rapidamente?

Camminare è forse l’attività fisica più semplice ma anche molto efficace. Semplicemente camminare aiuta a bruciare grassi.

Secondo le linee guida del Ministero della Salute, camminare fa bruciare 3,3 kcal al minuto. Se vogliamo accelerare il processo possiamo introdurre delle variazioni. Camminiamo per 40 minuti 3 volte alla settimana alternando momenti di camminata lenta a momenti di camminata veloce. Durante la camminata fermiamoci ogni 10 minuti e facciamo 3 serie da 10 squat (piegamenti sulle gambe) e poi riprendiamo.

Quando saremo abbastanza allenati potremo anche correre per 3 volte la settimana per 30 minuti. Per aumentare il metabolismo possiamo introdurre degli scatti, per esempio un minuto ad andatura più veloce dopo 4 minuti di andatura costante. Ecco come iniziare in modo facilissimo questa abitudine che allontanerebbe ictus e infarto e aiuta a smaltire calorie e grasso

Le attività fisiche che fanno bruciare grassi più velocemente

Il nuoto è tra le attività che fanno bruciare più grassi. Secondo il Ministero della Salute, in un minuto di nuoto a stile libero si bruciano circa 7 kcal. Solamente il gioco del calcio permette di bruciare un numero di calorie maggiore. Chi opta per il nuoto gli esperti consigliano l’attività 3 volte la settimana per un’ora alternando gli stili.

Anche pedalare in bici consente di bruciare velocemente i grassi. La bicicletta, dopo calcio e nuoto, è l’attività sportiva che fa bruciare più grassi, circa 6 kcal al minuto. Un buon motivo per andare al lavoro in bicicletta.