Chi non vorrebbe svegliarsi una mattina e vedere magicamente il proprio fisico perfetto, con una massa muscolare proporzionata, addominali d’acciaio, glutei sodi. Purtroppo, invece, dobbiamo pensare a come eliminare l’effetto tendina delle braccia ed a come smaltire velocemente il grasso in eccesso.

La formula ideale per arrivare a risultati visibili dovrebbe consistere nel riuscire a mantenere un’alimentazione equilibrata, senza eccessi, più un costante allenamento fisico. Questo non vuol dire fare sessioni infinite in palestra, ma semplicemente cercare di essere attivi, facendo qualche lunga passeggiata o pedalando comodamente una cyclette.

Il segreto è riuscire a trovare lo sport o l’attività che sappia stimolarci, che non annoi, in grado di mettere in moto tutti i muscoli e definire le parti critiche del nostro corpo.

Per dimagrire pancia e cosce e ridurre il girovita ecco 4 esercizi brucia grassi efficaci

Ci sono zone del corpo che sono sicuramente più difficili da scolpire, dove non sempre individuiamo un netto miglioramento in breve tempo. Ma questo non deve scoraggiarci, perché attraverso la perseveranza, i nostri sforzi saranno ripagati.

Oltre le classiche attività che possiamo fare all’aperto, potremmo svolgere degli esercizi specifici per lavorare sulle parti più insidiose. L’importante è prima stabilire con il proprio medico se abbiamo infiammazioni o problematiche a livello degli arti, per non incorrere in infortuni.

Ritagliamoci, poi, poche ore a settimana per fare a casa un mini allenamento che potrebbe velocizzare il nostro percorso di perdita di peso o tonificazione. Per dimagrire pancia e cosce e ridurre il girovita, quindi, ecco 4 esercizi brucia grassi efficaci, che richiedono pochi minuti al giorno.

L’esercizio che stimola gli addominali alti è più semplice e famoso per mantenere una pancia piatta e per favorire la perdita di grasso. Completamente distesi a pancia in su, gambe piegate, solleviamo solo le spalle in avanti e teniamo le mani sulla nuca.

Per le gambe lo step potrebbe essere un esercizio anche divertente se lo facciamo a tempo di musica. Usiamo un gradino di casa, o qualcosa di simile, e saliamo con una gamba alla volta sopra. Alleneremo glutei e gambe e potenzieremo i nostri muscoli.

La corsa sul posto, poi, rimane un must per chi vuole bruciare grassi e snellire. Alziamo le ginocchia in alto per chi non è proprio alle prime armi ed è già abituato a praticare un poco di sport.

Punto vita

Per assottigliare il punto vita ed eliminare le maniglie dei fianchi, eseguiamo 4 serie da 20 secondi di “Russian twist”. Svolgiamo l’esercizio seduti a terra, in un tappetino, pieghiamo le gambe e teniamo i piedi sospesi, la schiena dovrà fare un angolo con il pavimento di circa 45°. Teniamo i gomiti aderenti ai fianchi e facciamo delle torsioni, spostando solo in busto, prima verso destra, poi a sinistra. Inizialmente potremo poggiare i piedi a terra, per un allenamento più soft, adatto al nostro livello.