Le vacanze di Natale sono imminenti e le nostre energie sono proiettate già alle feste, dove finalmente potremo rilassarci ma anche mangiare. Solitamente a gennaio molti si troveranno con qualche chilo in più da dover smaltire. Forse, però, sarebbe meglio arrivare ai cenoni già sgonfi, provando alcuni esercizi che dovrebbero far bruciare calorie e rafforzare i muscoli.

Se poi riuscissimo ad ottenere una pancia piatta e addominali d’acciaio senza attrezzi, sarebbe perfetto per indossare abiti più aderenti. Infatti, mantenere un addome ben sagomato, muscoli tonici, per evitare l’effetto flaccido è l’obiettivo di molti.

Con un poco di buona volontà e ritagliando pochi minuti al giorno, potremo ottenere già in primi risultati in breve tempo. Il segreto spesso è non demordere ma insistere e non arrendersi davanti la fatica e il sudore, oltre che abbinare un’alimentazione equilibrata, ovviamente.

Dopo le prime settimane probabilmente sentiremo la necessita di allenarci, perché ci farà sentire meglio. Inoltre, teniamo sempre sotto controllo l’assunzione di zuccheri e grassi e beviamo molta acqua.

Per aiutare ad aumentare la massa muscolare ed avere una pancia sgonfia basterebbero questi semplici esercizi

Per avere dei muscoli del corpo sodi, bisogna stimolarli con vari tipi di allenamento e ripetizioni. Solo quando saremo più esperte, in un secondo tempo, potremo diminuire anche i tempi di recupero.

Se non abbiamo nessun problema che possa interferire con gli esercizi, dopo una fase di riscaldamento, potremo cominciare ad allenarci in un angolo di casa.

È bene scaldare tutti i muscoli, anche tenendo le braccia aperte e disegnando dei piccoli cerchi, prima in un senso poi nell’altro. Per le gambe, poi, facciamo degli skip, ovvero corsa sul posto con ginocchia al petto, per almeno 30 secondi.Anche dei piccoli slanci con la gamba, e poi con l’altra, potranno prepararci al meglio per gli esercizi.

Potremo poi effettuare dei plank, anche laterali, che coinvolgono tutti i muscoli, tonificandoli e stimolando una pancia piatta, come sogniamo. Oltre quello tradizionale e il laterale, facciamo quello asimmetrico, ovvero allunghiamo un braccio e la gamba opposta.

Crunch

Anche tutti i tipi di crunch sono utili per assottigliare il punto vita e tenere i muscoli bel allenati. Potremmo fare quelli in piedi laterali. Gambe leggermente divaricate, mani dietro la nuca e, regolando la respirazione, incliniamo il busto e pieghiamo un ginocchio alla volta verso il gomito.

Quello inverso potremo farlo distese, sul tappetino, gambe dritte leggermente aperte e schiena totalmente aderente a terra. Teniamo le mani lungo il corpo e alziamo le gambe in alto. Potremo anche tenere le mani dietro, aggrappandoci ad una sedia o alla base del divano. Dovremo svolgere almeno 3 serie da 10 per tutti gli esercizi, con delle piccole pause di riposo.

Dunque, per aiutare ad aumentare la massa muscolare ed avere una pancia sgonfia basterebbero questi semplici esercizi.