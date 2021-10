Per stimolare addominali d’acciaio e pancia piatta basterebbe fare questi esercizi senza attrezzi

Il sogno di molte donne e uomini è avere un fisico scolpito. Sarebbe poi straordinario riuscire a raggiungere l’obiettivo con uno sforzo minimo e poco tempo. Sia d’estate che d’inverno tutti vorremmo sfoggiare costumi da bagno o abiti che possano mettere in risalto un corpo definito.

Anche in previsione delle vacanze di Natale sarebbe un bel traguardo arrivare ad avere pancia e addominali scolpiti, per non rinunciare a qualche fetta di panettone in più. Per arrivare a risultati soddisfacenti e visibili, sarebbe indicato seguire una sana alimentazione, rivolgendosi a un nutrizionista ed effettuare con regolarità degli allenamenti.

Infatti, scegliere uno sport adatto alle nostre esigenze, potrebbe aiutare a tenerci in forma a 360 gradi. Prima di cominciare qualsiasi attività fisica, chiediamo al nostro medico se ci sono dei movimenti che potrebbero non essere adatti a noi, per svolgere con serenità l’allenamento.

Per stimolare addominali d’acciaio e avere la pancia piatta basterebbe fare questi esercizi senza attrezzi

Esistono degli esercizi mirati che, se fatti con costanza, potrebbero aiutarci a raggiungere dei buoni risultati e dire addio anche alle maniglie dell’amore. Possiamo svolgerli comodamente a casa, con l’aiuto di un tappetino da palestra, ritagliando qualche minuto al giorno.

I primi esercizi da eseguire sono i crunch e servono per allenare gli addominali bassi. Bisogna sedersi sul tappetino, pieghiamo le gambe e solleviamo i piedi da terra. Stacchiamo leggermente la schiena da terra ed effettuiamo delle torsioni del busto, prima verso destra, poi a sinistra. Ricordiamo di tenere contratti i muscoli addominali e solo quando saremo più allenati potremo tenere anche dei pesi o una palla tra le mani.

Mentre i crunch inversi consistono nel tenere la schiena appoggiata a terra, le braccia sono parallele ai fianchi. Alziamo le gambe in alto e poi indietro, tenendo gli addominali contratti, fino a toccare quasi il pavimento alle nostre spalle, poi ritorniamo lentamente nella posizione iniziale. Facciamo 12 ripetizioni di entrambi i crunch, poi facciamo una breve pausa e ripetiamo la serie per altre 2 volte.

Addominali scolpiti

Per stimolare addominali d’acciaio e avere la pancia piatta basterebbe fare questi esercizi senza attrezzi, tra cui la bicicletta. Distesi a terra, supini, mettiamo le mani sotto la schiena, all’altezza dell’osso sacro, solleviamo le gambe in alto e simuliamo una pedalata in bici.

Sempre nella stessa posizione, possiamo fare la forbice, le gambe sono tese in alto, portiamone una alla vola verso il busto, effettuando una “sforbiciata”. Svolgiamo i 2 esercizi per un minuto, prendiamo fiato e ripetiamo altre 2 serie.

Un altro efficace esercizio è la barca. Seduti a terra. Teniamo braccia aperte e gambe dritte, lentamente alziamo queste ultime da terra e portiamo il busto indietro, creando una “V” con il corpo per qualche secondo, ripetiamo per altre 5 volte.