Ecco cosa indossare per nascondere fianchi larghi e cuscinetti ed essere al top in qualsiasi occasione anche a 50 anni

La forma fisica di ogni persona subisce dei cambiamenti nel tempo. Possiamo assistere alla trasformazione del corpo attraverso l’allargamento dei fianchi e la formazione dei cuscinetti. Anche la pancia e le cosce potrebbero subire un cambiamento, per esempio, con l’accumulo di grasso.

Questa trasformazione può avvenire per diverse ragioni, come la menopausa, l’alimentazione errata, l’abuso di alcol, la sedentarietà e così via. È chiaro che, correggendo queste cattive abitudini, il corpo ne beneficerà, non solo a livello salutare, ma anche estetico.

Tuttavia i cuscinetti, chiamati anche culotte de cheval, possono essere presenti anche in una forma fisica snella. Si tratta di una sorta di inestetismo difficile da modellare, a meno che non si seguano una dieta e un allenamento specifici.

Fianchi larghi e cuscinetti, soprattutto, interessano maggiormente le donne, a prescindere dall’età. È chiaro, però, che dopo i 50 anni, a causa della menopausa, questi possano subire un incremento. Fortunatamente, la moda ci viene in soccorso per nascondere i chili in eccesso e, al contempo, valorizzare i punti di forza.

I consigli di moda

Ecco cosa indossare per nascondere fianchi larghi e culotte de cheval, come sostengono gli esperti di moda. Partiamo dai pantaloni. Siamo fortunate perché, sicuramente, li abbiamo già dentro l’armadio. I pantaloni larghi e a palazzo sarebbero quelli ideali per nascondere queste particolari forme.

Tuttavia, è molto importante che vestano morbidi sui fianchi e che siano a vita alta. Se fossero stretti, soprattutto sui fianchi, in questo caso, avremo l’effetto contrario. Comunque anche il tessuto è importante e per nascondere fianchi e cuscinetti dovremmo optare per un tessuto più spesso.

Passiamo al jeans. I modelli di jeans perfetti per nascondere fianchi e culotte de cheval sono quelli “boyfriend” e “slouchy”, ma anche quelli “a caramella”. Questi modelli, infatti, spostano l’attenzione da ciò che vorremmo nascondere. Attenzione, però, all’elasticità. Più sono stretti e più segnano, pertanto optiamo per quelli più elastici.

Sicuramente non potevano mancare le gonne. Via libera alle gonne corte, svasate, plissettate e a palloncino. Se si preferisce, possiamo optare anche per le gonne lunghe, a patto che abbiano le caratteristiche sopra citate.

Ecco cosa indossare per nascondere fianchi larghi e cuscinetti ed essere al top in qualsiasi occasione anche a 50 anni

Vi sono anche tipi di abiti adatti a nascondere fianchi larghi e cuscinetti che, inoltre, andranno di moda quest’estate. I modelli sono quelli a trapezio, stile impero, a ruota. Per quanto riguarda gli shorts, che useremo durante la bella stagione, scegliamo quelli a vita alta e ampi, soprattutto all’altezza dei fianchi.

In ogni caso, i cuscinetti e i fianchi più larghi possono anche piacere. Per cui, se volessimo valorizzarli, sarebbe il caso di optare per tessuti e modelli più stretti rispetto a quelli precedentemente menzionati. Per quanto riguarda le scarpe, bisogna sapere che le décolleté slanciano la figura, ma i sandali che andranno di moda quest’estate sono perfetti, soprattutto per le over 50.

